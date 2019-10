Kreuzfahrt buchen: AIDA, Costa, TUI Cruises, MSC Kreuzfahrten und mehr

Warum Kreuzfahrt?

"Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen." Gerade heute, wo Reisen für viele Menschen ohne größere Schwierigkeiten möglich ist, kommt diesem Satz neue Bedeutung zu. Doch wo viele Menschen reisen, tritt das Einzigartige in den Hintergrund. Da ist es nicht verwunderlich, dass Seereisen immer beliebter werden. Klar, ist es doch eine Reiseart, der immer noch etwas Abenteuerliches und Romantisches anhängt. Insbesondere die Kreuzfahrtbranche hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. 2018 hat es so viele Passagiere wie noch nie gegeben, allein in Deutschland zählte der Deutsche Reiseverband über zwei Millionen Passagiere auf Hochseeschiffen.

Dabei sind Kreuzfahrten auf hoher See genauso beliebt wie Flusskreuzfahrten, zum Beispiel auf Rhein, Donau oder Wolga. Egal ob Karibik oder Mittelmeer, Nordsee oder Spree - eine Kreuzfahrt ist immer eine Schiffsreise der besonderen Art. Denn es geht nicht nur um das Erreichen eines bestimmten Reiseziels. Vielmehr ist die Reise selbst das Ziel. So bieten sich den Passagieren an Bord eine Fülle an Unterhaltungsprogrammen, kulinarischen Köstlichkeiten sowie Sport- und Wellnessangeboten. Immer mit dabei: der sagenhafte Ausblick und die vielen Sehenswürdigkeiten entlang der Route.

Günstige Kreuzfahrten buchen

Kreuzfahrten müssen kein Vermögen kosten, auch für den kleinen Geldbeutel lassen sich tolle Angebote finden. Zudem brauchst du dich nicht um Unterkunft und Verpflegung kümmern. Schließlich checkst du auf einem schwimmenden Hotel ein - Rundumverpflegung inklusive.

Beim reisereporter findest du die besten Deals für Kreuzfahrten. Ganz gleich, ob du dich nach Luxus, Entspannung oder Spaß und Action sehnst - wähle aus tausenden Deals verschiedener Anbieter die Kreuzfahrt aus, die genau deinen Wünschen entspricht. Bei der Suche hilft dir unser Reiseberater, über den du Preise vergleichen kannst und in kürzester Zeit zum perfekten Deal findest.

AIDA, TUI Cruises, MSC, Costa und viele mehr

Von AIDA über Hapag-Lloyd bis TUI Cruises - beim reisereporter wählst du aus über 50 Reedereien und mehr als 500 Kreuzfahrtschiffen. Einfach Schiff auswählen, Reisezeitraum und Zielgebiet definieren und schon liefert dir der Reiseberater die besten Angebote. Ob Event-Kreuzfahrt, idyllische Fjord-Reise oder All-Inclusive Club-Urlaub - hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

AIDA Cruises

AIDA wirbt mit Kreuzfahrten auf fünf Kontinenten, die über 60 Länder, 180 Routen und 250 Häfen abdecken. Gut zu erkennen ist die Flotte an ihrem Logo: dem roten "Kussmund" am Bug. Für deine Suche nach der besten Kreuzfahrt mit AIDA stehen dir in unserem Reiseberater 14 Schiffe zur Auswahl. Das Angebot des Marktführers in Deutschland richtet sich vor allem an Familien und Club-Urlauber, daher auch die Bezeichnung "Clubschiff" für AIDA-Kreuzfahrtschiffe.

TUI Cruises

Mit der "Mein Schiff"-Flotte von TUI Cruises steht deinem Kreuzfahrt-Vergnügen nichts im Weg. Das Motto: All-Inclusive. Also Essen und Trinken rund um die Uhr, sowie diverse Sport-, Wellness- und Unterhaltungsangebote, die im Ticketpreis enthalten sind. Zudem organisiert TUI Cruises Ausflüge an Land und bietet Eltern eine Kinderbetreuung an. So lässt sich der Urlaub maximal entspannt genießen. Wähle aus sieben Kreuzfahrtschiffen das aus, welches am besten zu deinen Reisewünschen passt.

MSC Cruises

Hinter der Abkürzung MSC steckt die Mediterranean Shipping Company mit Sitz in Genf. Der deutsche Markt wird von der Tochtergesellschaft MSC Kreuzfahrten bedient. An Bord der Schiffe, die klangvolle Namen wie Bellissima oder Meraviglia tragen, kommt garantiert mediterranes Feeling auf. Das Angebot an Bord reicht von kulinarischen Spezialitäten über Duty Free Shopping bis zu Fitnessangeboten und deckt damit alles ab, was Urlauber auf einem großen Kreuzfahrtschiff erwarten. Wähle aus 16 Schiffen das aus, mit dem dein Urlaub zum unvergesslichen Erlebnis wird.

Costa Crociere

Wie viele andere Gesellschaften auch, gehört das italienische Kreuzfahrtunternehmen zum Weltmarktführer Carnival Corporation & plc. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Kreuzfahrtgeschäft zählt Costa zu den Top Anbietern. Egal ob Mini-Kreuzfahrt in Europa oder mehrwöchige Weltreise. Entdecke Traumziele, genieße das italienische Flair an Bord und lass dich von der Crew einmal so richtig nach Herzenslust verwöhnen.