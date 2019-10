Der kürzeste Flug der Welt dauert nur zwei Minuten!

Die Überfahrt geschehe auf „einer Art Fischerboot“, schreibt Autor Daniel Ross. „Das Boot schaukelte so heftig von einer Seite zur anderen, dass ich mir sicher war, dass wir kentern würden. 20 Minuten auf diesem Boot an einem ‚ruhigen Tag‘ waren genug dafür, dass ich nie wieder einen Fuß auf ein anderes Boot setzen wollte.“

Dazu wird derzeit am Institut für Luft- und Raumfahrttechnik der britischen Universität Cranfield geforscht, das Projekt heißt Fresson, benannt nach dem schottischen Luftfahrtpionier Earnest Fresson. Die Wissenschaftler wollen beweisen, dass sich elektronische Triebwerke auch bei bisherigen Fliegern gut einsetzen lassen, die Islander-Maschinen wären ideale Testkandidaten.

Übrigens, der kürzeste internationale Flug dauert acht Minuten und bringt Passagiere mit Aruba Airlines von der zu den Niederlanden gehörenden Karibikinse Aruba nach Punto Fijo auf der venezolanischen Halbinsel Paraguaná. Auch hier: Keine Zeit für Bordservice!

Das ist der längste Flug der Welt

Ganz anders sieht das beim längsten Flug der Welt aus: Ganze 19 Stunden und 16 Minuten saßen die Passagiere kürzlich in der Boeing 787-9 von Qantas, die erstmals nontop von New York nach Sydney geflogen ist. So lange am Stück war zuvor noch nie ein Passagierflugzeug in der Luft, Wahnsinn!

Hierbei handelte es sich um einen Testlauf. Ob die Strecke in den offiziellen Flugplan der Airline aufgenommen wird, steht noch nicht fest.