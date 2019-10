Urteil: Airline muss betrunkene Passagiere nicht mitnehmen

Betrunken ins Flugzeug steigen? Das wurde einem Paar aus Deutschland zum Verhängnis. Sie wurden in Australien am Flughafen von der Airline stehengelassen. (Symbolfoto)

Sie nicht in dem Zustand mitzunehmen, soll dem am gestrigen Freitag in München gefällten Urteil (AZ 182 C 18938/18) zufolge völlig rechtens sein. Damit watschte es die Klage des Mannes gegen den Münchner Reiseveranstalter ab, über den er die Pauschalreise gebucht hatte. Inbegriffen waren eine Pazifikkreuzfahrt sowie Hin- und Rückflug von Frankfurt über Dubai nach Brisbane zu einem Gesamtrpreis von 7.398 Euro.

Der Niedersachse forderte rund 1.750 Euro für die Flugumbuchung am Folgetag plus 600 Euro Schadensersatz für den Umsatzverlust, der ihm als Rechtsanwalt durch den verspäteten Rückflug entstanden sei.

Rauswurf: Münchner Amtsgericht gibt Airline Recht

In dem rechtskärftigen Urteil heißt es: „Ein wankender Gang beider Fluggäste, gerötete Gesichter, glasige Augen, Stützen des Klägers, Weinen der Ehefrau des Klägers, die Aussage, es gehe ihr nicht gut, starker Alkoholgeruch und mangelnde Konzentrationsfähigkeit des Klägers sowie der Umstand, dass dieser sich zum Stehen an die Wand anlehnen musste“, dies sei nach Auffassung des Gerichts als ausreichend für eine Fluguntauglichkeit und Nichtbeförderung anzusehen.