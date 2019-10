Kanaren: Erdrutsch auf La Palma reißt Deutschen in den Tod

Das Ehepaar aus Deutschland wollte auf der Kanareninsel Kraft tanken – doch der Urlaub endete in einer Tragödie. (Symbolfoto)

Tödliches Unglück auf der idyllischen Kanaren-Insel La Palma: Ein 59-jähriger Mann wurde am Montagmittag bei einer Wanderung in der Gemeinde San Andrés von einem Erdrutsch erfasst und von den Erdmassen metertief in eine Schlucht gezogen.

Seine Frau überlebte das Drama: „Hinlegen! Hände über den Kopf!“, habe der Mann seiner Frau noch zugerufen, wie sie der Chemnitzer Zeitung „Freie Presse“ sagte. Im nächsten Moment habe das Gepolter herabfallender Steine seine Stimme verschluckt – er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie die Rettungskräfte der lokalen „Teneriffa News“ mitteilten.

Deutscher kommt bei Wanderung auf La Palma ums Leben

Die Bergrettung hatte mit Unterstützung der Feuerwehr und Beamten der Guardia Civil das schwierige Gelände durchkämmt, um den Körper des Mannes ausfindig zu machen. Seine Leiche wurde dann von einem Hubschrauber geborgen. Die Ehefrau und die Söhne organisieren nach dieser Tragödie nun die Rückführung, berichtet die „Freie Presse“.