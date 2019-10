Plötzlicher Herzstillstand: An Bord eines MSC-Kreuzfahrtschiffes ist ein Junge aus Deutschland verstorben. Er war mit seiner Familie auf Mittelmeer-Kreuzfahrt. Die Umstände seines Todes sind noch unklar.

Es hätte ein malerischer Familienurlaub in den Herbstferien werden sollen – doch für eine fünfköpfige Familie aus Deutschland verwandelte sich die Mittelmeer-Kreuzfahrt in einen Albtraum. Denn auf der Überfahrt von Sizilien nach Sardinien verstarb der zwölfjährige Sohn plötzlich. Er soll in der Nacht zu Dienstag einen Herzstillstand erlitten haben, berichtet der Schweizer „Blick“.

Gegen drei Uhr am Morgen hätten die Eltern den Notdienst auf der „MSC Divina“ alarmiert, als es ihrem Sohn plötzlich sehr schlecht ging. Die Ärzte hätten dann versucht, das Leben des Zwölfjährigen zu retten – vergeblich. Der Junge soll an Herzversagen verstorben sein.

Plötzlicher Tod auf Kreuzfahrtschiff: Warum der Junge starb, ist unklar

Drei Stunden später erreichte das Kreuzfahrtschiff mit 4.000 Passagieren an Bord den Hafen von Cagliari auf Sardinien. Dort wurde der Leichnam zur Autopsie in die Uniklinik von Monserrato gebracht. Das berichtet die Lokalzeitung „La Nuova Sardegna“. Die Eltern und die beiden Geschwister des Jungen seien, dem „Blick“ zufolge, vorübergehend in Quarantäne gesteckt worden.

Die „MSC Divina“ befindet sich derzeit auf einer siebentägigen Mittelmeer-Kreuzfahrt ab Marseilles. Dort soll die Reise für die restlichen Passagiere am morgigen Freitag regulär zu Ende gehen. Der Junge soll sich bereits während der ersten Reisetage schlecht gefühlt und beim Halt in Rom am Sonntag sogar einen Arzt besucht haben. Dieser habe allerdings nichts feststellen können.

Zweiter Todesfall auf einem Kreuzfahrtschiff vor Sardinien

Der reisereporter hat MSC Cruises um ein Statement gebeten. Am selben Tag soll ein weiteres Kreuzfahrtschiff mit einer Leiche an Bord in Cagliari auf Sardinien angelegt haben. Auf einem Costa-Kreuzfahrtschiff habe eine Passagierin (50) aus Frankreich einen Herzinfarkt erlitten, berichtet unter anderem die „Gazzetta del Sud“.