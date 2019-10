Wer günstig diesen Winter die Skipisten Europas stürmen will, beginnt jetzt schon mit der Planung. Doch: Skiurlaub ist oft ein teurer Spaß. Wo bekommst du am meisten für dein Geld? Die 10 günstigsten Orte.

Allein die ersten drei Plätze der preiswertesten Skiorte gehen an unseren Nachbarn Polen! Ganz oben auf dem Siegertreppchen landet der Ort Zieleniec mit dem Skigebiet Zieleniec Ski Arena. Im Durchschnitt kostet die Nacht 80 Euro, für 3,50 Euro mehr kannst du in Karpacz die Abhänge runterdüsen, für 91 Euro bist du in Szklarska Poręba dabei. Sie alle liegen im beziehungweise am Riesengebirge. Mit dem imposanten Panorama der Alpen oder der Pyrenäen kann das Gebirge nicht mithalten.

Dafür wurde der durchschnittliche Preis einer Übernachtung für eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus in der zweiten Woche im Dezember, im Januar und im Februar plus Skipass (Tagespass) zusammengerechnet (Stand: 26. September 2019). Und das Ergebnis zeigt: Bis auf Platz sieben für Deutschland ( Ski Fun Arena Obersalzberg im Berchtesgadener Land) und Platz sechs für Frankreich ( Gérardmer ) verliert Westeuropa den Preisvergleich gegen den Osten.

Im Mittelfeld tummeln sich zwei Skigebiete in Bulgarien: Bansko (Platz vier mit 92,30 Euro) und Pamporovo (Platz fünf mit 96 Euro). Das Land am Schwarzen Meer holt mit Borovets (Platz neun mit 105,70 Euro) eine weitere Platzierung in den Top 10. Denn neben goldener Sandküste trumpft Bulgarien im Landesinneren mit Bergen auf.

Die zehn günstigsten Skigebiete in Europa Skigebiet Skiort Land Unterkunft Dezember (Euro) Unterkunft Januar (Euro) Unterkunft Februar (Euro) Skipass (Euro) Durchschnitt Unterkunft + Skipass 1. Zieleniec Ski Arena Zieleniec Polen 60 58 74 16 80 2. Karpacz (Krummhübel) Karpacz Polen 46 75,50 74,50 18,20 83,50 3. Sudety Lift – Szklarska Poręba Szklarska Poręba Polen 49 81 87 18,70 91 4. Bansko Bansko Bulgarien 46 57 63 37 92,30 5. Pamporovo Pamporovo Bulgarien 52 76 71 29,70 96 6. Gérardmer Vogesen Frankreich 79 72 89 20,70 100,70 7. Skiarena Obersalzberg Berchtesgadener Land Berchtesgadener Land Deutschland 75 73 700,50 20 102,80 8. Sportareal Harrachov Harrachov Tschechien 66,50 81 108 18,50 103,70 9. Borovets Borovets Bulgarien 60 92 81 28 105,70 10. Zakopane – Kasprowy Wierch Zakopane Polen 63 92 97 29,70 113,70

Wo ist der Skiurlaub diesen Winter am teuersten?

Bisher hast du Klassiker und Dauerbrenner wie Sölden, Ischgl oder Kitzbühel vermisst? Kein Wunder, denn preislich überbieten sich die beliebten Skigebiete gegenseitig. Beginnend bei rund 294 Euro, schießen die Kosten für eine Übernachtung und den Skipass bis auf 446 Euro in die Höhe.

Wer für den Sommerurlaub sparen will, sollte die Winter-Action wohl nicht nach Courchevel in Frankreich, Baqueria Beret in Spanien, Saalbach-Hinterglemm in Österreich oder nach Zermatt in der Schweiz verlagern. Oder: Beim Reisemonat gründlich vergleichen.