Eine Urlauberin aus Frankreich wurde beim Urlaub in Französisch-Polynesien von einem Hai angegriffen. Die 35-Jährige soll im Wasser vor Moorea geschwommen sein und bei der Attacke beide Hände verloren haben.

Schreckliches Ende eines Whale-Watching-Trips: Eine Französin (35) wurde beim Schwimmen in Französisch-Polynesien von einem Weißspitzenhai angegriffen. Besonders an Brust und Armen erwischte das Tier die Urlauberin bei der Attacke am gestrigen Montag.

Touristin verliert beide Hände bei Angriff von Weißspitzen-Riffhai

Wie mehrere Medien, darunter der Nachrichtensender „NDTV“, berichten, soll sie bei dem Angriff beide Hände verloren haben. Glücklicherweise seien aber zwei Krankenschwestern vor Ort gewesen, die sofort Erste Hilfe leisten konnten, schildert einer der Feuerwehrmänner.

Die Französin habe zwar eine Menge Blut verloren, sei aber noch bei Bewusstsein in ein Krankenhaus nach Tahiti geflogen worden. Eigentlich sind Hai-Attacken in dem französischen Überseegebeit sehr selten.