Schock: Streiks bei Germanwings und Eurowings am Sonntag

Bei den Lufthansa-Töchtern Germanwings und Eurowings wird am Wochenende gestreikt. Dazu hat die Ufo am Freitag aufgerufen. Dafür fällt der angekündigte Warnstreik bei der Lufthansa aus.

Die Flieger der Lufthansa-Töchter Eurowings und Germanwings könnten am Wochenende am Boden bleiben. (Symbolfoto)

Ausgerechnet in den Herbstferien: Für den Sonntagvormittag hat die Gewerkschaft Ufo das Kabinenpersonal der Lufthansa-Töchter, darunter Eurowings, Germanwings und SunExpress, zum Streik aufgerufen.

Der zuvor angekündigte Streik beim Mutterkonzern Lufthansa ist dagegen abgeblasen: Die Lufthansa ist der Forderung der Ufo nachgekommen und hat der Tariferhöhung eingewilligt. Statt den geforderten 1,8 Prozent, soll den Kabinenmitarbeitern sogar 2 Prozent mehr Gehalt gezahlt werden.

Lufthansa: Kabinenbesatzung aller Tochter-Airlines sollen bundesweit streiken

Leidtragene sind Passagiere, die am Wochenende Flüge bei Germanwings, Eurowings, SunExpress oder Lufthansa CityLine gebucht haben. Bundesweit sollen die Flugbegleiter aller Tochter-Airlines die Flughäfen am Sonntag bestreiken. Zu dem befristeten Streik zwischen 5 und 11 Uhr hat die Ufo am Freitagnachmittag aufgerufen.

Sollten die Flugbegleiter dieser Forderung nachkommen, könnten schätzungsweise 300 Flüge in Deutschland betroffen sein. Zehntausende Passagiere müssen um ihre Flugreise bangen und mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Reisende sollten sich an die Airlines wenden, und sich nach dem aktuellen Status ihres Flugs erkundigen.

Damit macht Ufo-Vorsitzender Daniel Flohr seine am Montag bereits verkündete Drohung war, den Streik an den Flughäfen München und Frankfurt bei ausbleibender Annäherung auszuweiten.