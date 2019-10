Vergiss dein Traumhaus – wie wäre es gleich mit einer eigenen Stadt? Diesen Traum kannst du dir für 5,5 Millionen Euro in Kalifornien erfüllen. Das historische Zentrum des Ortes Campo steht zum Verkauf.

Campo ist eine ländliche Stadt in Kalifornien, aber innerhalb von einer Stunde bist du am Meer.

In Campo in Kalifornien steht ein großer Teil des Ortes zum Verkauf. Viele Häuser stehen leer, und die meisten Grundstücke sind unbebaut. Die ehemalige Armeestadt im „Golden State“ hat sich in eine Geisterstadt verwandelt. Nur noch rund 100 Menschen leben dort.

Jetzt soll das historische Zentrum verkauft werden. Der Preis liegt umgerechnet zwischen 5 Millionen und 5,5 Millionen Euro, wie die „San Diego Union-Tribune“ berichtet.

Im Jahr 1994 kaufte der Las-Vegas-Investor John Ray die Stadt für umegerchnet 1,6 Millionen Euro. In den vergangenen Jahrzehnten baute er ein paar neue Häuser, wollte den ursprünglichen Charme Campos aber aufrechterhalten – das Gefühl, im „alten Westen“ Kaliforniens zu sein.