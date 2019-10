Der Hype geht weiter und der Besuch in der atomar verseuchten Gegend um Tschernobyl wird noch extremer: Touristen sollen tatsächlich Zutritt zu dem Kontrollraum des Unglücksreaktors bekommen.

Die bisherige Tour in die Sperrzone scheint dafür wohl nicht spektakulär genug zu sein. Aktuell strömen Menschen in die Geisterstadt Prypjat, wo verottete Wohnhäuser, überwucherte Spielplätze und ein nie fertiggestellter Freizeitpark für Gänsehaut sorgen.

Aus gutem Grund: Die Strahlung in dem Raum sei 40.000-mal höher als der Normalwert, wie der „ Business Insider “ berichtet, weshalb der Aufenthalt nur mit einem Schutzanzug für fünf Minuten erlaubt werden könne. Außerdem müssten sich Besucher danach zwei Tests unterziehen. Darüber berichten diverse internationale Medien, wie auch „ CNN “.

Der umstrittene Dark Tourism in Tschernobyl sorgt erneut für Diskussionsstoff: Die Ukraine plant, Besucher in den Unglücksreaktor Nummer 4 des Atomkraftwerks zu lassen. Bislang wurde das nur Wissenschaftlern, Aufräumarbeitern oder Journalisten gestattet.

Zahlreiche Gasmasken bedecken den Boden. Kein Horrorfilm, sondern Realität in der Geisterstadt Prypjat.

Das Riesenrad sollte ebenfalls eine Attraktion in dem Vergnügungspark sein. Heute dient es nur noch als gespenstische Fotokulisse für Touristen.

In Prypjat gibt es noch heute einen Rummelplatz. Der Rummel sollte am 1. Mai 1986 eröffnet werden – wegen des Atomunglücks kam es dazu nicht.

In Prypjat kam es im Laufe der Zeit zu Vandalismus und Plünderungen. Dieser Einblick bleibt Touristen verwehrt – sie dürfen auf den geführten Touren nur auf den dekontaminierten Hauptstraßen entlanggehen.

Die Einwohner wurden nach mehr als einen Tag nach der atomaren Katastrophe am 26. April 1986 aus der Stadt gebracht. Heute leben nur noch wenige Menschen in der kontaminierten Zone.

Reaktor 4 im Kernkraftwerk: Wo das Atomunglück begann

Doch den Ablauf der verheerendsten Nuklearkatastrophe der Welt können sie dort nicht nachempfinden. Mit dem geplanten Zutritt in den Kontrollraum von Reaktor 4 soll sich das ändern.

Im Jahr 1986 wurde von hier aus der Test der Notstromversorgung gesteuert. Am 26. April wurde dieser trotz Warnsignalen und der drohenden Reaktorauslastung fortgesetzt – Reaktorblock 4 explodierte, es kam teilweise zur Kernschmelze, mindestens 200.000 Menschen mussten aus der Gefahrenzone flüchten.

Mehr als 30 Jahre später erweist sich das Atomunglück als Goldgrube. Die Besucherzahlen schießen unaufhaltbar nach oben, großen Anteil daran hat auch der Erfolg der HBO-Serie „Chernobyl“ – die übrigens teilweise in Litauen gedreht wurde. Solltest du ein Fan von Dark Tourism sein, erklärt dir der reiserporter hier, wie du den Adrenalinkick in der Ukraine am besten organisierst.