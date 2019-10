Hinter die Kulissen der Billig-Airlines schauen – das hat Reporterin Alicia vom „Team Wallraff“ getan. Die Frage: Gehen die auffällig niedrigen Ticketpreise auf Kosten der Sicherheit und den Service der Kunden? Für Antworten schlüpfte sie in die Rolle einer Flugbegleiterin und Bodenstewardess bei Billigfliegern.

Das Team um Günter Wallraff ist für investigativen Journalismus bekannt – der private Fernsehsender RTL polarisiert mit der Sendung. Wie bei dem anderen Format „Undercover Boss“, bei dem das Team hinter die Kulissen bei Flixtrain geschaut hat, geht es darum, dem Publikum einen Einblick in Unternehmen zu gewähren, oftmals mit sehr kritischem Ergebnis.

RTL-Reporterin schleust sich bei Ryanair ein: „Angst“ bei Auszubildenden

In der aktuellen Folge von „Team Wallraff - Reporter undercover“ werden Ryanair und Eurowings unter die Lupe genommen. Insbesondere bei der irischen Airline, die mit Billigflügen quer durch Europa wirbt, fiel Alicia während der sechswöchigen Ausbildung zur Stewardess einiges auf.

Über die Zeitarbeitsfirma Crewlink begann sie im März 2019 die Ausbildung zur Flugbegleiterin im Hahn-Traning-Center nahe Frankfurt am Main. Gleich zu Beginn will Alicia eine mit Angst erfüllte Atmosphäre gespürt haben, was die Ausbilderin mit ihrer Begrüßung „Ich bin die Person, die ihr in den nächsten Wochen am meisten hassen werdet, oder vielleicht euer restliches Leben!“ unterstrich.

Angst und Druck soll auch nach der Ausbildung bestimmend sein: Mitarbeiter sollen kleinlich kontrolliert werden, auch das äußere Erscheinungsbild. Männer sollen immer rasiert sein, Frauen dürften die Haare nur zu einem Zopf oder Dutt gebunden tragen. Sogar die Fingernägel wurden von der Ausbilderin inspiziert. Der Umgang brachte eine Kollegin von Alicia zum Weinen, wie eine Aufnahme aus der Toilette zeigt.

Haben Gewinne durch Verkäufe bei Ryanair die gleiche Priorität wie Sicherheit?

Sie sei bekannt dafür, sehr harsch zu sein, erklärte die Ausbilderin weiter auf Englisch. Gleich am ersten Tag wurde den Schülern die Denkweise bei Ryanair näher gebracht, unter anderem, dass Verkäufe und Sicherheit Hand in Hand gehen würden, wie die Ausbilderin verdeutlichte.

Steckt sich Ryanair Gewinne aus der Lotterie selbst in die Tasche?

Wer schon einmal mit Ryanair geflogen ist weiß, dass das Verkaufsprogramm von Essen und Getränken sowie Goodies wie Parfüm obligatorisch zum Flug gehören. In den günstigen Tickets von durchschnittlich 56 Euro sind keine Frei-Getränke oder ähnliches inbegriffen. Dadurch erzielt die Airline Milliarden-Gewinne, wie der reisereporter bereits berichtete.

An Bord werden außerdem Rubbellose verkauft. Der Gewinn durch die Lotterie soll an eine Hilfsorganisation für Kinder gehen soll. Doch, so „Team Wallraff“, 95 Prozent soll sich die irische Billigairline selbst einstecken – das seien 36 Millionen Euro pro Jahr. Zu diesem Vorwurf wollte sich Ryanair nicht äußern.

Sicherheitsschulungen verliefen weniger gründlich

Die Verkaufsschulungen dauerten eine Woche, weniger gründlich sollen dafür die Sicherheitsschulungen der Fluggsellschaft ausgefallen sein. 40 Szenarien wurden in Alicias Ausbildung vorgestellt, durchgespielt würden aber tatsächlich nur sieben zum Thema Notlandung. Und nicht mal die hätten alle Auszubildenden üben können, sondern sie wurden gruppenweise durchgegangen.

Die Auszubildenden seien daraufhin unsicher gewesen und befürchteten, in Krisenfällen überfordert zu sein. Ein weiteres Sicherheitsbedenken soll es sogar im Cockpit geben: Um Geld einzusparen, stelle die Airline grundsätzlich keine erfahrenen Piloten ein, packte ein Ex-Pilot aus.

Arbeitsbedingungen bei Ryanair: 18 Urlaubstage und Null Tage Kündigungsfrist

Alicia absolvierte die sechs Wochen Schulung erfolgreich, laut Arbeitsvertrag erwarten sie in den folgenden 13 Monaten 18 Urlaubstage und null Tage Kündigungsfrist. Nach dem deutschen Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) beträgt der Mindestanspruch aber 24 Werktage.

Der reisereporter hat diesbezüglich und zu weiteren im Beitrag genannten Kritikpunkten um ein Statement von Ryanair gebeten, eine Antwort steht noch aus.

Kostenfallen: Keine Nachsicht mit Kunden

Nicht nur bei der Sicherheit würden Kunden ein Nachsehen haben, so das „Team Wallraff“. Ryanair ist auch für seine strengen Gepäckbestimmungen und den teils komplizierten Check-in bekannt. Aufpreise bei Nichteinhalten werden zwar klar in den Bestimmungen aufgeführt, Nachsicht bei Fehlern gebe es jedoch nicht, so Alicia. Das habe sie während ihrer Zeit als Bodenstewardess am Flughafen Köln/Bonn erlebt.

Die Mitarbeiter seien dazu angehalten, keine Kulanz walten zu lassen. Wer beispielsweise einen Tippfehler im Namen auf der Bordkarte hat, muss für die Korrektur 160 Euro zahlen. „Ryanair kann nur deshalb so billige Flüge anbieten, weil es so dumme Leute gibt“, sagte eine Frau vom Bordpersonal Alicia. Mit den auferlegten Zusatzgebühren würde sie der Airline 2.000 Euro extra pro Tag einbringen.

Das sagt Ryanair-Chef Michael O’Leary zu der Undercover-Reportage

„RTL“ konfrontierte den Ryanair-Chef Michael O’Leary mit den Szenen. Wie die Airline den Sicherheitsstandard gewährleiste, fragte ein Reporter. „Wir machen das jetzt mehr als 30 Jahre lang und Ryanair hat eine der besten Sicherheitsstatistiken von allen europäischen Airlines über die letzten 35 Jahre“, entgegnete O'Leary.

Auf den Hinweis, dass Sicherheitsschulungen nach Einschätzungen der Auszubildenden ungenügend wären, sagte O’Leary: Das Programm würde inhaltlich genau den Vorgaben der EASA entsprechen. Azubis würden seinen Angaben nach nicht eine von sieben, sondern alle Notfall-Szenarien üben.

Auf weitere kritische Nachfragen zur Mitarbeiterpolitik heißt es in dem Interview: „Sie erfinden gerade dummes Zeug.“ Zusatzgebühren seien alle vermeidbar, dabei verwies er auch auf ähnliche Regelungen bei Easyjet.