Aida will Kind im Rollstuhl nicht bei Show auftreten lassen

Die „Kids und Teens“-Show auf der Aida ist einer der Höhepunkte für die Kinder an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Auch die achtjährige Nena wollte teilnehmen. Doch plötzlich entschied sich eine Managerin: Nena darf nicht, weil sie im Rollstuhl sitzt. Alle Versuche der Eltern, so schildert es Mama Jasmin Just, seien sofort abgeschmettert worden.

Stundenlang habe ihre Tochter geweint, berichtet die entsetzte Mutter auf der Facebook-Seite der Aida, „seit gestern Abend will sie die Kabine am liebsten nicht mehr verlassen und wartet sehnsüchtig darauf, von Bord zu dürfen“.

Leider wurde aus der erhofften schönsten Zeit im Jahr eine sehr frustrierende und traurige Woche???? Dass mit St... Gepostet von Jasmin Just am Donnerstag, 3. Oktober 2019

Das Kind habe nicht nur Ausgrenzung erfahren, sondern auch miterleben müssen, wie ihre Mutter von der Managerin harsch angegangen wurde – und dem Kind sogar Gefühle absprach. Eine Managerin soll vor Nena gesagt haben, das Kind sei von der Mutter beeinflusst worden, unbedingt mitmachen zu wollen, und es sei nicht dessen eigene Entscheidung.

Keine Gefahr für Dreijährige, aber für eine Achtjährige im Rollstuhl

In den Kommentaren schreibt Jasmin Just auch, dass sie extra vorher geklärt habe, dass ihre Tochter am Kinderprogramm teilnehmen dürfe. Vor Ort habe es dann aber doch Diskussionen gegeben. Nach der Erfahrung mit der Managerin wolle das Kind nun aber nicht mehr in die Betreuung.

Hallo zusammen! Nena hat jetzt eine eigene Homepage! Wenn Ihr also regelmäßig Neues von Ihr Lesen möchtet, dann kommt doch mal hier vorbei: www.nenas-traum.de Gepostet von Jasmin Just am Dienstag, 5. Juni 2018

Die Eltern hatten dem Personal sogar einen Haftungsausschluss angeboten sowie selbst mit auf die Bühne zu kommen oder direkt daneben zu bleiben. Warum es aber für Dreijährige keine Gefahr sein solle, an der Show teilzunehmen, für ihre fitte Achtjährige aber schon, konnte die Mutter nicht verstehen.