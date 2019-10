Mehr als 1 Million Euro: Die teuerste Kreuzfahrt der Welt

Diese Reise ist der ultimative Luxustrip: drei Kreuzfahrten, Flüge in der ersten Klasse, Flughafentransfers im Helikopter, Luxussuiten und elf Länder an 123 Tagen. Das können sich nur Superreiche leisten.

Wer sich auf diese Luxusreise begeben will braucht viel Zeit – und noch mehr Geld. Stolze eine Million Pfund kostet die Weltreise mit Six Star Cruises. Das sind umgerechnet mehr als 1,12 Millionen Euro.

Dafür erwartet die gut betuchten Urlauber ein Erlebnis der Superlative: An 123 Tagen bereisen sie elf Länder und legen in 41 Häfen an. Insgesamt drei Kreuzfahrten sind in diesem Luxuspaket inkludiert – jeweils auf Kreuzfahrtschiffen von Regent Seven Seas.

So luxuriös übernachtest du auf der Luxus-Kreuzfahrt

Dort schlafen die reichen Reisenden natürlich nicht in irgendeiner Balkonkabine, sondern in der Regent Suite. Allein der Balkon dieser Suiten ist mehr als 100 Quadratmeter groß, die Suite selbst ist doppelt so groß und hat sogar ein Solarium und einen Whirlpool.