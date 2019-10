Welches ist das beste Kreuzfahrtschiff der Welt? Dieser Frage widmet sich der „Berlitz Cruising and Cruise Ships Guide“ jedes Jahr, die Auszeichnung ist renommiert. Die Gewinner wurden nun gekürt – und an der Spitze stehen zwei Hamburger. Mit der Bestnote fünf Sterne plus landen zwei Schiffe von Hapag-Lloyd Cruises in der Kategorie „Top 20 Small Ships“ ganz oben.

Sie wurden in einem Punktesystem in der Rubrik der kleinen Schiffe mit 251 bis 750 Passagieren bewertet.

Bestnoten für die „Europa“ und die „Europa 2“ im Ranking

Der Sieg geht an die „Europa 2“ mit insgesamt 1.864 von 2.000 Punkten. Und auch das Schwesterschiff, die „Europa“, muss sich mit 1.852 Punkten auf Platz zwei nicht verstecken. Für Kreuzfahrt-Kenner sind sie alte Bekannte: Die „Europa“ erhielt die Auszeichnung zum 20. Mal, die „Europa 2“ zum siebten Mal. Und: Wieder einmal sind sie die einzigen Schiffe mit der Bestbewertung fünf Sterne plus.

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises räumte in dem Ranking noch einmal ab, mit ihrem Expeditionsschiff „Hanseatic Nature“, das erst im Frühjahr 2019 in See gestochen ist. Mit 1.791 von 2.000 Punkten geht der erste Platz in der weiteren Kategorie der sogenannten Boutique-Schiffe (50 bis 250 Passagiere) an den neuesten Flottenzuwachs.