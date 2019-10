Thomas-Cook-Pleite: Urlauber kriegen Geld nicht voll zurück

Wie der deutsche Isolvenzversicherer von Thomas Cook, die Zurich, am Dienstag mitteilte, sei die Gesamtsumme von 110 Millionen nicht genug, darüber berichtete „ Touristik-Aktuell “. Wortwörtlich heißt es: „Wir gehen schon jetzt davon aus, dass im vorliegenden Fall die Summe bei weitem nicht ausreichen wird“.

Mit dem Insolvenzgeld-Topf von 110 Millionen Euro seien laut Zurich alle unter Vertrag stehenden Veranstalter, also Öger Tours, Neckermann Reisen, Thomas Cook Signature und Air Marin sowie Tour Vital, abgedeckt. Letztere, der Kölner Reiseanbieter, stellte am vergangenen Freitag auch einen Insolvenzantrag. Tour Vital gehört zwar nicht mehr zu Thomas Cook, ist aber eben auch über Zurich versichert.

140.000 Urlauber von Thomas-Cook-Insolvenz betroffen

Aktuell wird in Deutschland von 140.000 Betroffenen Thomas-Cook-Kunden ausgegangen, die Anspruch auf Schadenersatz haben. Von ihnen sollen laut eines Berichts des „Focus“ 17.000 wieder in die Heimat gebracht worden sein, was Zurich-Sprecher Bernd Engelien bestätigte.

Allerdings könnten dazu noch rund 600.000 Buchungen bis September 2020 dazukommen. Sollte das Insolvenzgeld nicht reichen, könnte die Zurich nach einer vollständigen Rückzahlung wieder Geld anteilig zurückfordern.