Ian, der beruflich selbst in der Immobilienbranche tätig war, wurde stutzig und forderte eine Rückerstattung. Die würde allerdings, laut der (Fake-)Website nur akzeptiert, wenn das Paar vor Ort nicht in das VIP-Penthouse reinkäme. Also machten sich die beiden, gemeinsam mit ihren zwei Yorkshire-Terriern, am 16. September aus London nach Ibiza auf, wo der Schwindel aufflog.

Die letzte Nachricht erreichte die Felthams am 22. August 2019, ungefahr drei Wochen vor ihrem gebuchten Urlaub. In dieser wurden sie mit den Worten „Ich werde dafür sorgen, dass die Unterkunft und der Host bereit sind, um Sie zu empfangen“ abgefrühstückt.

Augenblicklich realisierten die Londoner, dass sie auf einen Betrug hereingefallen waren. Ihre 10.833 Euro – erst mal futsch. Erschüttert wandte sich das Paar im Nachhinein an die britische Zeitung „ The Times “.

Als Denise und Ian Feltham an der Rezeption des Hotels Las Boas auf Ibiza standen, um in ihr gebuchtes Appartement einzuchecken, war es bereits zu spät. „Es gibt hier kein VIP-Penthouse im Las Boas“, soll der Rezeptionist dem 75-Jährigen gesagt haben.

Airbnb: Wenn Urlauber von Betrügern reingelegt werden

Des Weiteren heißt es auf reisereporter-Nachfrage: „Der Umgang mit diesem Sachverhalt hat nicht unsere üblichen hohen Standards erfüllt und wir haben uns an den Gast gewandt, um uns zu entschuldigen, und haben ihm den vollen Betrag zurückerstattet. Wir haben die Unterkunft von der Plattform entfernt und arbeiten weiterhin mit dem Gast zusammen, um die Angelegenheit in Ordnung zu bringen.“

Dazu soll dem Paar auch die Erstattung weiterer entstandener Kosten angeboten worden sein. Die verbrachten 40 Autominuten von ihrer nicht existenten Unterkunft entfernt den Ibiza-Urlaub, was sie pro Nacht zusätzlich 200 Pfund kostete. Solche Vorfälle seien, laut Aussage von Airbnb, bei mehr als 500 Millionen Gästen weltweit extrem selten.

Schon häufiger berichteten wir darüber, dass Kriminelle auf Airbnb mit falschen Unterkünften ahnungslose Touristen abzocken. In Amsterdam war es eine privat angebotene Wohnung, die sich vor Ort als Schiffscontainer entpuppte.

So schützt du dich vor Betrügern bei Airbnb

Was machen, wenn du in die Falle getappt bist? Eine Airbnb-Sprecherin rät, sich an den Kundendienst zu wenden. Dieser ist telefonisch, aber auch via Social Media rund um die Uhr erreichbar. Da der Host dein Geld erst 24 Stunden nach deiner Ankunft tatsächlich erhält, bleibt in diesem Rahmen Zeit, mögliche Komplikationen zu regeln.

Bei Betrug werden dir die Kosten in der Regel zurückerstattet. Damit es so weit erst gar nicht kommt, solltest du das Profil des Gastgebers genau auschecken, die Bewertungen auf Glaubwürdigkeit prüfen und den Host vor der Buchung zu wichtigen Fragen kontaktieren.

Vorsicht: Wirst du dazu gebeten, über andere Messenger außerhalb der Buchungsplattform zu kommunizieren und den Betrag direkt zu überweisen, solltest du misstrauisch werden. Sowohl für den Gastgeber als auch für den Gast hat Airbnb einen Leitfaden für Online-Sicherheit.