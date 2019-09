Influencerin will Gratis-Upgrade: Lebenslanges Flugverbot

Angeblich sei Jaqueline Ng per Mail von Cathay Pacific ein Upgrade zugesichert worden. Doch als sie beim Check-in darum bat, durfte sie nicht an Bord – und sie soll nie wieder mit Cathay fliegen dürfen.

Spontan ein Upgrade für die Business Class bekommen – davon träumen viele Fluggäste. Manchmal haben sie Glück, und die Mitarbeiter am Check-in bieten einen Wechsel aus der Economy Class gratis an.

Dieser Fall zeigt allerdings, wie man es nicht machen sollte: Eine selbst erklärte Influencerin hat die Airline Cathay Pacific aktiv um ein kostenloses Upgrade gebeten. Auf Instagram folgen Jaqueline Ng mehr als 65.000 User. Am 30. Mai ist sie von Taiwan nach New York und am 7. Juni zurückgeflogen.