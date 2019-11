Black Friday 2019: Das sind die besten Reisedeals

Am Black Friday wird in der ganzen Welt die Weihnachtssaison mit Schnäppchen-Angeboten eröffnet. Auch die Reiseanbieter machen mit. Wir haben dir die besten Deals für Kurzentschlossene zusammengestellt!

Doch wusstest du schon: Am Black Friday kannst du nicht nur ordentlich bei Kleidung, Schuhen und Technik sparen. Auch Reiseveranstalter haben stark reduzierte Reiseangebote für dich!

Es ist wieder soweit – Black Friday steht kurz bevor! Black Friday ist der Feiertag des Jahres für alle Schnäppchenjäger und Rabatt-Füchse. Egal wohin du schaust, ob online oder beim Shopping in der Stadt, überall wirst du mit Rabattaktionen, Sales und unglaublich niedrigen Preisen konfrontiert.

Hier findest du bereits jetzt Black Friday Reisedeals!

Unter dem Motto "Winter Saver" erhältst du bei allen Sorell Hotels zurzeit 15 Prozent Preisvorteil auf den Tagespreis! Nice to know: Begrüßungsgetränk, Sorell Frühstück, WLAN und hochwertige Produkte von Rituals sind bereits inklusive.

Bei AIDA beginnt der Black Friday bereits am 25. November 2019. Im Angebot hat AIDA fünf tolle Routen zum Schnäppchenpreis. Aber beeil dich: Das Kontigent ist limitiert!

Wer träumt nicht von einer Hochsee-Kreuzfahrt? Wir haben für dich tolle Angebote an Black Friday rausgesucht. Schau dir an welche Preiskracher wir gefunden haben.

Auch Eurowings startet bereits am 25. November mit lukrativen Black Friday Angeboten! Bis zum 02. Dezember kannst du dir bis zu 25 Prozent auf Flüge durch ganz Europa sichern. Jetzt buchen und kräftig sparen!

Bei JUST AWAY findest du schon vor dem Black Friday tolle Urlaubsangebote. Auf die bereits stark reduzierten Traumreisen bekommst du mit dem Gutscheincode: JA-BLACK10 nochmal 10 Prozent Rabatt! Wellnessurlaub, Städtetrip oder Urlaub in den Bergen, wohin darf die Reise gehe?

Auch bei Amazon beginnt jetzt schon der Black Friday . Seit dem 22. November bis zum großen Finale am 29. November gibt es auf Amazon jeden Tag eine große Auswahl an Produkten zum kleinen Preis. Vorbei schauen lohnt sich!

Mit dem intelligenten Lautsprecher von Echo Dot (3. Gen.) kannst du deine Musikwiedergabe ganz einfach per Sprachbefehl steuern – streame so beispielsweise Songs von Amazon Music oder Spotify. Den smarten Lautsprecher gibt es heute schon für 22 Euro , du sparst 63 Prozent !

Ein bisschen Aktion und Abenteuer gefällig? Dann ist diese Reisekategorie genau die richtige für dich. Welche Highlights an Black Friday besonders günstig zu haben sind, erfährst du rechtzeitig bei uns!

Black Friday bei JUST AWAY.

Na, auch schon so aufgeregt und voller Vorfreude auf die Schnäppchenjagd am Black Friday Wochenende? Wir verraten dir schon jetzt, welche Reiseanbieter tolle Aktionen an Black Friday geplant haben!

Amazon dehnt die Rabattaktionen sogar über eine ganze Woche aus, der sogenannten "Cyber-Monday-Woche", die dieses Jahr am 25. November startet und am Cyber Monday, dem 2. Dezember 2019, endet.

Unser Tipp lautet daher : Nicht lange zögern! Solltest du ein passendes Angebot gefunden haben, greif am besten direkt zu. Nichts ist ärgerlicher, als wenn dieses innerhalb weniger Stunden bereits nicht mehr verfügbar ist!

Die Sonderangebote zu Black Friday laufen meist über das gesamte Black Friday-Wochenende – also in diesem Jahr bis einschließlich Sonntag, den 1. Dezember 2019. Das Motto lautet allerdings häufig: Der frühe Vogel fängt den Wurm!

Traditionell fällt der Black Friday jedes Jahr auf den Freitag nach Thanksgiving, dem nordamerikanischen Erntedankfest. Dieses wiederum findet immer am vierten Donnerstag im November statt.

Die von Jahr zu Jahr wachsende Sales-Aktion „Black Friday“ (zu Deutsch: Schwarzer Freitag) stammt ursprünglich aus Amerika und läutet seither die Saison der Weihnachtseinkäufe ein. An diesem Tag bieten viele stationäre Händler, Geschäfte und seit einigen Jahren auch Onlineshops weltweit viele Angebote und reduzierte Aktionen mit tollen Rabatten.

Welche Tipps und Tricks gibt es zu Black Friday?

Eine gute Vorbereitung ist das A und O und hilft beim Identifizieren von Schnäppchen. Die Auswahl an Produkten, die rabattiert sind, ist riesig und so kann auch der erfahrenste Schnäppchenjäger an seine Grenzen kommen.

Wir empfehlen dir, eine Liste mit Produkten oder Urlaubszielen zusammen mit Preisen zu erstellen, um an Black Friday direkt vergleichen zu können, wie groß der Preisunterschied wirklich ist.

Außerdem solltest du dir vorher gut überlegen wie viel Geld du maximal am Black Friday ausgeben möchtest. Wir kennen es doch alle: Bei lukrativen Angeboten verfällt man gerne in einen Kaufrausch und gibt mehr aus, als einem am Ende lieb ist.

Wann sind die nächsten Black Friday Termine?

Diese Termine für Black Friday solltest du dir unbedingt vormerken. In den nächsten Jahren fällt der Black Friday auf folgende Termine: