Was für eine Verwirrung: Statt im Easyjet-Flieger nach Berlin saßen 180 Passagiere in der Maschine nach Mailand. Und die 150, die eigentlich nach Italien wollten, wurden auf den Berlin-Flug geboardet.

Mailand statt Berlin, Berlin statt Mailand: Mehr als 300 Easyjet-Passagiere am Start-Flughafen Stuttgart saßen im falschen Flugzeug. (Symbolfoto)

„Oh“, soll eine Flugbegleiterin kurz vor dem Abflug plötzlich über Lautsprecher gesagt haben. Denn: In ihrer Maschine – die von Stuttgart nach Berlin-Tegel fliegen sollte – saßen 180 Passagiere, die dort nicht sein sollten.

Denn die wollten eigentlich mit Flug EJU2572 nach Mailand – doch die Maschine stand einige Hundert Meter weiter. Darin: Ebenfalls 150 Passagiere, die nicht dorthin gehörten. Sie wollten eigentlich mit Flug EJU5598 in Deutschlands Hauptstadt gelangen. Mit an Bord war eine Autorin der „Welt“, die jetzt im Nachgang von dem Erlebnis berichtet.

Mehr als 300 Easyjet-Passagiere sitzen in falschen Flugzeugen

Der Irrtum fiel erst auf, als sämtliche Fluggäste bereits in den Maschinen saßen und die Piloten nur noch auf die Startfreigabe warteten. Die Konsequenz: Alle wieder aussteigen! Die 330 Passagiere seien durch das Terminal gehetzt und einander in der Mitte sogar noch über den Weg gelaufen. Völlig skurril!

Doch mit dem Gatewechsel sei das Chaos nicht beendet gewesen. Eineinhalb Stunden nach dem geplanten Abflug sei am (Berlin-)Gate die Durchsage erklungen: „Last call for Milano!“ Die Passagiere wussten es inzwischen besser und riefen: „Berlin!“ Und tatsächlich: Bei Versuch zwei landete die Autorin gemeinsam mit den anderen 150 Passagieren in Deutschlands Hauptstadt.