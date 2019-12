Lost Places: An diesen Bahnhöfen hält kein Zug mehr Wo einst Menschen Bahnhöfe mit Leben füllten, ist an vielen Orten heute Stillstand eingekehrt. Verwaiste Bahnhöfe werden zu Lost Places. Wo du die Geisterbahnhöfe und eine Portion Grusel findest. Nathalie Thanh Thuy Schwertner

Die Michigan Central Station sollte die Gegend in Detroit aufwerten – doch nun wirkt das in die Jahre gekommene Gebäude mit 18 Stockwerken wie ein Fremdkörper. Nur einer der Geisterbahnhöfe weltweit. Foto: imago images/ZUMA Press

Eine drückende Stille liegt über den verlassenen Bahnhöfen, die für Fans von Lost Places zu einer neuen Pilgerstätte geworden sind. Sie befinden sich überall auf der Welt – in Deutschland, Spanien, in den USA, sogar in Bolivien. Hinter den Ruinen verbergen sich spannende Geschichten, die oft von einer lebendigen Vergangenheit erzählen. Vierlerorts sind es heute nur noch wild wuchernde Pflanzen, die den Ruinen wenigstens etwas Leben geben. Der reisereporter führt dich zu den Geisterbahnhöfen, die auf deiner Lost-Places-Tour nicht fehlen sollten.

Geisterbahnhöfe in Deutschland

Allein in Berlin finden Lost-Places-Jäger genügend Ziele, sogar mitten in der Hauptstadt. Der Bahnhof Siemensstadt wurde im Bezirk Spandau 1929 eröffnet und sollte damals den rund 90.000 Mitarbeiter der Firma Siemens dienen. Der Ausgang des Zweiten Weltkrieges sorgte dafür, dass die Gleise als Reparationsleistung an die damalige Sowjetunion gingen. Auch die Wiederaufnahme 1955 als S-Bahnhof konnte den Bahnhof nicht vor dem Verfall retten. Der Reichsbahnerstreik 1980 besiegelte das Aus. Was bleibt, sind mit Graffiti besprühte Ziegelmauern und bröckelnde Fassaden.

Lost Places: Deutschlands Geisterbahnhöfe Einige Lettern fehlen am Schriftzug des Bahnhofs Siemensstadt. Foto: imago images / Schöning Treppen verwandeln sich in Stolperfallen: Seit dem Reichsbahnerstreik 1980 liegt der Bahnhof Siemensstadt brach. Foto: imago images / Jürgen Heinrich Noch dominiert die Ruhe am Siemensbahnhof, das könnte sich in den kommenden Jahren ändern. Der Berliner Senat wünscht sich bis 2025 eine Reaktivierung der Strecke. Foto: imago images / Jürgen Heinrich Fast menschenleer: Nur Fahrten zu Ausbildungszwecken und andere Betriebsfahrten zum Luftaustausch im drei Kilometer langen Tunnel finden derzeit statt. Foto: imago images/Bernd Friedel Die Ruine des früheren S-Bahnhofs Olympiastadion am Riesenfeld in München ist nach einem Unfall mit spielenden Kindern im Jahr 1988 zu einer Geisterstätte geworden. Wiederbelebungsprojekte sind jedoch im Gespräch. Foto: imago/Ralph Peters Der Postbahnhof Leipzig im Nordosten war von 1912 bis 1994 einer der wichtigsten Knotenpunkte des mitteldeutschen Bahnpostverkehrs. Der Transport wurde allmählich von der Schiene in die Luft und auf die Straßen verlagert – die Funktion des Bahnhofs war damit hinfällig. Foto: imago images/Stefan Noebel-Heise 200 Meter Länge misst das Hauptgebäude auf 16.000 Quadratmetern Fläche. Foto: imago/Stefan Noebel-Heise Nostalgie und Melancholie gibt es am Bahnhof Postdam-Pirschheide. Bis 1999 herrschte reger Betrieb auf den Außenringbahnsteigen – heute sind diese längst demontiert, übrig geblieben sind zwei Gleise für durchfahrende Regionalzüge. Foto: imago/Jürgen Hanel Nicht alle Stationen am U-Bahnhof Nord des Hauptbahnhofs Hamburg sind marode. Doch manche Teile haben bis heute keine Gleise, finanzielle Engpässe stoppten den Ausbau 1970. (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Brexel

Während die Geisterbahnhöfe in Hamburg, Leipzig und Potsdam ihren Betrieb bereits lange hinter sich gelassen haben, wartet ein Berliner Bahnhof erst noch darauf – die Rede ist von der Station Flughafen Berlin Brandenburg direkt unter dem Terminal des neuen Flughafens BER. Die Dauerbaustelle lässt derzeit auf keine nahende Eröffnung der Gleisstrecke hoffen. Und das, obwohl sowohl S-Bahnen, Regional- und Fernzüge auf den insgesamt sechs Gleisen prima Passagiere zu ihrem Ziel bringen könnten: Der Bahnhof ist im Gegensatz zum Flughafen fertiggestellt und seit 2011 betriebsbereit.

In Hannover gibt es zu einem unterirdischen Lost Place sogar Führungen. Der Bau des sogenannten D-Tunnels heizt seit Jahrzehnten die Diskussionsrunden der Stadtpolitik an. Zu hohe Kosten werden oft als entscheidender Grund gegen die Fertigstellung des vierten Innen­stadt­tunnels genannt. Die Folge des nie abgeschlossenen Ausbaus: Besucher finden unter dem Hautpbahnhof, beim Raschplatz, eine Geisterstation. In 20 Metern Tiefe befindet sich der Rohbau, den Interessierte mit „Stattreisen Hannover“ besichtigen können. Gepostet von Mary Rock am Samstag, 17. August 2019 Weitere verwaiste Bahnhöfe findest du unter anderem in diesen deutschen Städten: Detmold-Remmighausen

Düsseldorf-Kalkum: Bahnhof Kalkum

Köln Bahnhof Deutz/Messe Kölnarena

Nürnberg-Langwasser: Bahnhof Nürnberg-Märzfeld

Saarbrücken Messebahnhof

Alter Hauptbahnhof Solingen Woher stammt der Name „Geisterbahnhof“? Das nächste Mal kannst du bei deinen Freunden und Lost-Places-Kumpanen mit Nerdwissen glänzen. Denn in Deutschland hat der Begriff Geisterbahnhof einen geschichtlichen Ursprung, der führt dich zurück ins geteilte Berlin. U-Bahn- und Tunnel-Stationen in Berlin-Mitte wurden nur mit verminderter Geschwindigkeit und ohne Halt passiert, da die Züge sowohl den Ost- als auch den Westteil des Bezirks durchquerten. Das Gespenstische erhielten die Bahnhöfe wegen der schauderhaften Atmosphäre: kaum beleuchtet und überwacht von Grenzsoldaten der DDR. Damit das nicht in Vergessenheit gerät, können Berlin-Besucher regelmäßig an Führungen zu den Schauplätzen teilnehmen.

Lost Places: Geisterbahnhöfe weltweit

Nicht genug von den schaurig-schönen Ruinen? Die Liste der stillgelegten oder nie in Betrieb genommenen Bahnhöfe ist quasi endlos. Ein Anfang könnten die Bahnhöfe in den spanischen Pyrenäen, in Detroit in den USA oder der größte Eisenbahnfriedhof der Welt in Bolivien sein.

Galerie: Unheimliche Geisterbahnhöfe weltweit In dem 550-Seelen-Dorf Canfranc in den spanischen Pyrenäen ist wenig los. Nur wenige Male am Tage hält eine Regionalbahn aus Saragossa. Und auch der palastartige Bahnhof aus den 1920ern hat ausgedient. Mit den Goldenen Zwanzigern endete auch die Geschichte des Bahnhofs. Foto: imago images/Westend61 Detroits ehemaliger Hauptbahnhof wirkt imposant, doch er ist mehr Anziehungspunkt für zwielichtige Gestalten als ein Ausflugsziel mit Wohlfühlcharakter. Für Lost-Places-Fans genau richtig, aber: das Gebäude ist wieder in Privatbesitz und steht unter Denkmalschutz. Foto: imago/ZUMA Press Kein Bahnhof, dafür aber Grabstätte für etliche Eisenbahnen. Der Eisenbahnfriedhof in Uyuni in der gleichnamigen Salzwüste von Bolivien ist der weltweit größte seiner Art. Bis in die 1940er-Jahre florierte der Rohstoff- und Metalltransport – nun stehen Strecke und rund Hundert Loks still. Foto: imago images / robertharding