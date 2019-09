Deutsche Thomas Cook pleite: Was ist mit meinem Urlaub?

Vier Tage nach dem britischen Mutterkonzern meldet auch die deutsche Thomas Cook GmbH Insolvenz an. Ein Schock für rund 140.000 Urlauber, die aktuell mit den Marken Thomas Cook, Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen unterwegs sind.

Was passiert mit bereits gebuchten Urlauben? Was ist mit Touristen, die gerade mit Thomas Cook unterwegs sind? Was ist mit Condor-Flügen? Der reisereporter liefert Antworten.

Klick dich direkt zu deiner Frage:

Bekommen Thomas-Cook-Kunden Geld zurück?

Ich bin mit Thomas Cook im Urlaub – wie komme ich zurück?

Das Hotel will Geld von mir – was soll ich machen?

Ich habe bei Neckermann oder Öger Tours gebucht – und nun?

Was ist mit Flügen von Condor?

Reise gebucht bei Thomas Cook: Was ist mit meinem Geld?

Betroffenen Pauschalreisenden steht im Fall der Thomas-Cook-Insolvenz eine Kostenerstattung zu – nach geltendem EU-Recht müssen jegliche Reisekosten erstattet werden. Denn: „Eine Insolvenzversicherung ist für Veranstalter vorgeschrieben“, sagt Reiserechtsanwalt Paul Degott.

In Deutschland müssen Reiseveranstalter die Absicherung durch einen Sicherungsschein nachweisen, dieser liegt den Reiseunterlagen bei. „Insolvenzabsicherer von Thomas Cook ist die Zurich Versicherung“, so Degott. Diese hat für die Abwicklung von Ansprüchen die Kaera AG beauftragt.

Betroffene Reisende sollen sich an diesen Dienstleister wenden, die können ihre Schadenmeldung über ein Formular auf der Homepage der Kaera AG melden.

Pauschalreise abgesagt: Bekommen alle Kunden das Geld zurück?

Die Hängepartie, die deutsche Kunden von Thomas Cook seit Montag durchlitten haben, ist mit der Stellung des Insolvenzantrages vorbei. „Dem Deutschen Reiseverband (DRV) wurde bestätigt, dass die Zurich Versicherung die Kosten für zwischen Thomas Cook Deutschland und Leistungserbringern wie zum Beispiel Hotels und Fluggesellschaften vereinbarten Leistungen übernimmt“, teilt der DRV am Mittwochmorgen mit.

Ob aber wirklich alle betroffenen Pauschalreisekunden eine vollständige Erstattung des Reisepreises erhalten, bleibt zunächst unklar. Denn die Insolvenzversicherung der deutschen Tochterunternehmen von Thomas Cook sei auf 110 Millionen Euro begrenzt, erläutert Julia Buchweitz, Juristin bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Urlaub mit gebuchten Einzelleistungen: Das Geld ist wohl weg

Schlecht sieht es für Kunden aus, die bei insolventen Anbietern Einzelleistungen gebucht und bezahlt haben, die Insolvenzabsicherung springt nur für Pauschalurlauber ein.

Kunden, die Einzelleistungen, zum Beispiel nur Hotel oder Flug, gebucht haben, können die Kosten zwar zur Insolvenztabelle anmelden. Sie werden aber wohl leer ausgehen, so Degott. Auch die Reiserücktritt- oder Reiseabbruchversicherungen haften in solchen Fällen in der Regel nicht.

Bist du betroffen? Schick uns deine Geschichte Zehntausende deutsche Urlauber sind von der Thomas-Cook-Pleite betoffen. Gehörst du dazu? Melde dich gerne per E-Mail bei uns an autoren@reisereporter.de. Wo bist du gerade, wie ist die Situation vor Ort? Wichtig: Schick uns deinen vollständigen Namen.

Neckermann- oder Öger-Tours-Reise gebucht – und nun?

Wer bei den deutschen Töchtern des britischen Reisekonzerns Thomas Cook eine Reise gebucht hat, für den gilt aktuell: „Wer jetzt kurz vor der Abreise steht, kann seine Koffer eigentlich wieder auspacken“, sagt Degott.

Die Veranstaltertöchter, darunter Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature, haben den Verkauf von Reisen bereits am Montag komplett gestoppt. Man werde sich schnellstmöglich mit betroffenen Urlaubern in Verbindung setzen, so die Thomas Cook GmbH.

Mit Thomas Cook im Urlaub: Wie kommen Reisende zurück?

Betroffene Reisende, die aktuell mit Thomas-Cook-Marken im Urlaub sind und nicht wissen, wie sie zurückkommen, sollten sich im ersten Schritt an die Reiseleitung vor Ort wenden – „die müsste vom Konzern über die nächsten Schritte informiert werden“, so Degott. Im zweiten Schritt sollten sich Betroffene an den Veranstalter sowie Insolvenzversicherer Zurich wenden.

Diese ist mit Stellung des Insolvenzantrages ist der Insolvenzversicherer zur Rückführung der Reisenden verpflichtet. Daher rät Degott Reisenden dazu, nicht in Panik zu geraten und ohne Rücksprache einfach selbst eine Rückreise zu organisieren. „Dann könnte es Probleme geben, das Geld zurückzubekommen“, so der Experte.

Selbst einen Flug buchen sollten Reisende nur, wenn sie über den Weg Reiseleitung, Veranstalter und Insolvenzabsicherer keinen Erfolg hatten.

Können Reisende den Urlaub wie geplant zu Ende bringen?

Nicht unbedingt. Grundsätzlich erstattet die Insolvenzversicherung die Kosten für einen gegebenenfalls längeren Aufenthalt am Urlaubsort und für die Rückreise – sie kann aber auch den Abbruch der Reise bestimmen. In diesem Fall erhält der Urlauber die nicht erbrachte Leistung erstattet.

Was ist, wenn das Hotel Geld von Urlaubern haben will?

Dass Urlauber in Unterkünften in einer Art „Geiselhaft“ am Reiseziel festgehalten werden – so wie das in mehreren Hotels geschehen ist – „geht gar nicht“, so Degott. „Rein rechtlich ist das Freiheitsberaubung.“ Der Hotelier habe keinen Vertrag mit den Reisenden geschlossen, sondern mit dem Veranstalter. Daher könne er auch bei Urlaubern keine Ansprüche geltend machen.

Trotzdem behaupteten Hotels, dass Thomas Cook oder Tochterunternehmen wie Neckermann, ÖgerTours & Co. die Rechnung nicht bezahlt haben, und zwangen verunsicherte Urlauber dazu, vor Ort nochmal zu bezahlen.

In diesem Fall ganz wichtig: Lass dir vom Hotel eine schriftliche Rechnung geben und heb alle Belege auf. Diese kannst du später beim Veranstalter beziehungsweise Insolvenzabsicherer einreichen.