Unregelmäßige Kontrollen der Wasserqualität und Durchfall erregende Bakterien: Die aktuelle Studie der City University of New York verdirbt dir garantiert den Appetit. Diese Airlines fielen durch.

Dass das Wasser auf Flügen ein Gesundheitsrisiko darstellen könnte – keine schöne Vorstellung. Die aktuelle Studie der City University of New York legt aber genau das nahe. Zumindest bei bestimmten US-Airlines. Zwar gibt es in den USA seit 2011 Regeln für das Trinkwasser in Flugzeugen. Doch einige Fluggesellschaften scheinen dagegen zu verstoßen.

Auf einer Skala von null bis fünf wurde das Wasser von insgesamt 23 Fluggesellschaften bewertet. Dafür wurde unter anderem untersucht, ob in dem Wasser E.-coli- oder andere coliforme Bakterien vorkommen – diese können Krankheiten auslösen und dürfen deshalb in Trinkwasser nicht vorkommen.

Billig-Airline Jetblue: Letzter Platz bei der Wasserqualität

Bei der Billigairline Jetblue fanden die Forscher allerdings bei neun Wasserproben E.-coli-Bakterien und bei 144 Proben coliforme Bakterien. Außerdem führe die Airline keine regelmäßigen Kontrollen durch – damit landet Jetblue mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz hinsichtlich der Wasserqualität. Diesen teilt sie sich mit Spirit Airlines, bei der ebenfalls regelmäßige Kontrollen und Maßnahmen zur Verbesserung der Trinkwasserqualität fehlen.

Delta (1,6), American (1,5) und United Airlines (1,2) schneiden nur unwesentlich besser ab. Die ersten Plätze belegen dagegen Alaska und Hawaiian Airlines. Doch auch sie ergattern nur 3,3 beziehungsweise 3,1 Punkte. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Im Vergleich zum Jahr 2012 hätten die Verstöße gegen die Trinwasser-Regeln um fast 70 Prozent abgenommen.