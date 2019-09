1. Das Handgepäck: Das A und O

2. Die Kabine: Qual der Wahl

Überleg dir am besten vorher, wie viel Zeit du in deiner Kabine verbringen wirst. Lohnt es sich, einen satten Aufpreis für ein Fenster oder einen Balkon zu zahlen? Vorsicht: Auch eine Balkon-Kabine kann zum ziemlichen Reinfall werden...

Befindet sich dein Zimmer am Heck, kann es ebenfalls ein paar kleine Störfaktoren geben – die Geräusche der Schiffsschrauben dröhnen lauter und wie einige Passagiere berichten, sind die Wellenbewegungen stärker zu spüren und manchmal kann Dieselgeruch in der Luft liegen.

3. Die Bordkarte: Dein Ein und Alles

Denn bei einigen Reedereien wird dein Pass aus bürokratischen Gründen am Anfang der Reise eingesammelt und erst am Ende wieder ausgegeben. Umso wichtiger, dass du deine Bordkarte bei dir trägst, um dich ausweisen zu können.

4. Der Landausflug: Plane ihn lieber selbst

Ein ganzer Urlaub nur auf dem Kreuzfahrtschiff wird schnell langweilig. Ausflüge gehören dazu, schließlich willst du fremde Städte und Länder erkunden. Hier gilt: Nimm die Planung selbst in die Hand!

Zwar bieten viele Reedereien ein Rundum-sorglos-Paket an, aber das ist meistens ziemlich teuer. Außerdem bleibt dabei die Individualität auf der Strecke – oder willst du mit hunderten anderen Touristen in einen Bus gequetscht werden, nur um eine Sehenswürdigkeit nach der anderen abzuklappern?

Beim Landausflug ist Vorbereitung alles! Plane genügend Zeit ein, damit du pünktlich wieder an Bord des Schiffes kommst. (Symbolfoto) Foto: imago images / Jochen Tack

Also plane deinen Landtag lieber selbst. Überlege dir im Voraus, was du auf keinen Fall verpassen möchtest – Vorbereitung ist alles! Erstelle dafür am besten einen Zeitplan, damit du pünktlich wieder an Bord des Schiffes kommst. Das wartet in der Regel nämlich nicht auf verspätete Alleinreisende.