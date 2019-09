Die Fluglinie KLM will ab dem 29. März 2020 ihrer eigenen Vorgabe folgen und den Betrieb auf der Kurzstrecke Brüssel-Amsterdam einschränken. KLM hatte sich selbst zum Ziel gesetzt, künftig CO2 auf kürzeren Strecken einzusparen und Passagiere mit Zugangeboten zu locken.

Damit wolle man die Anzahl der Flüge zwischen der belgischen und der niederländischen Hauptstadt langfristig reduzieren, heißt es weiter. KLM wird künftig aber auch weiterhin viermal täglich auf der Strecke operieren, nur eine Verbindung wird ersetzt.

Langfristig will KLM weitere Kurzstrecken durch Zugverbindungen ersetzen

Nach und nach sollen aber auch die anderen verbleibenden Flüge eingestellt werden – KLM will in der ersten Phase testen, wie der Ablauf funktioniert und wie das Angebot angenommen wird. So soll etwa das Angebot von Air+Rail ausgebaut und verbessert werden, um das Umsteigen von Zug auf Flug zu erleichtern.

Die Flugzeit zwischen den beiden Zielen liegt bei 55 bis 60 Minuten, der stündliche fahrende Thalys braucht aktuell eine Stunde und 33 Minuten