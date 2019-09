Hunderte Autos drängen sich um das schüchterne Zebrafohlen, die Ranger haben allerhand zu tun, die Touristen zurückzuhalten. Denn eigentlich sind in der Masai Mara in Kenia nur fünf Autos pro Tier erlaubt – aber in diesen Tagen, zum Ende der großen Gnu- und Zebra-Wanderung, sind viele Camps ausgebucht und etliche Menschen in Kenias größtem Nationalpark.

Video: Gepunktetes Zebra-Baby in der Masai Mara

Tira ist eine kleine Sensation und seit drei Tagen der Star in der Masai Mara: Wegen einer Melanin-Störung ist das Fohlen braun mit weißen Punkten auf dem Fell. Nur an den Beinen zeigen sich Ansätze der typischen Zebrastreifen.

Melanistic Zebra - Maasai Mara - Kenya A rare sight, a Melanistic Zebra foal in the Maasai Mara Gepostet von Wild4 African Photographic Safaris am Samstag, 14. September 2019

Am späten Abend des 13. September wurde Tira zum ersten Mal gesichtet, von einem Safari-Guide. Antony Tira erzählt der kenianischen Zeitung „The Nation“, dass er erst dachte, jemand habe das Tier angemalt, um so sein Migrationsverhalten aufzuzeigen. Erst beim näheren Hinsehen habe er bemerkt, was er da entdeckt hatte.

Das erste gepunktete Zebra in der Masai Mara

Tira, der im Matira Bush Camp arbeitet, machte Fotos von dem erst wenige Tage alten Tier und gab ihm einen Namen, nämlich seinen eigenen. Kurze Zeit später posteten er und seine Brüder, die ebenfalls als Guides arbeiten, das Foto auf Facebook – und die Aufmerksamkeit für das ungewöhnliche Fohlen begann.