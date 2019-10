Die Kategorisierung ist übersichtlich, dennoch statten Reedereien ihre Kabinen unterschiedlich aus – selbst von Schiff zu Schiff variiert das. So kann eine De-luxe-Balkon-Kabine zumindest im Preis-Leistungs-Verhältnis besser als eine Suite dastehen. Tipp vom Kreuzfahrt-Ratgeber „ Cruisetricks “: Familien und größere Gruppen sollten vorab ausrechnen, ob sie mit einer Suite kostengünstiger wegkommen.

Als Drittes spielt da noch das Budget eine große Rolle. Also, Typ, Lage, Geld – die drei Faktoren grenzen die Auswahl schon mal ein. Doch welche Kategorien gibt es überhaupt auf den Decks? Hier kommt deine Gebrauchsanweisung für die Kabinen-Buchung.

Schon mal von einer Glückskabine gehört?

Wer sich schwertut und lieber den Zufall entscheiden lassen möchte, der kann bei Tui Cruises den „Flex-Preis“ oder bei Aida „Just Aida“ oder „Aida Vario“ buchen. Du findest die Angebote unter dem Schlagwort Glücks- oder Garantiekabine. Damit wird statt einer Kabine nur die Kategorie, zum Beispiel außen oder innen, festgelegt. Die tatsächliche Kabine wird kurzfristig zugewiesen.

Das ist wie russisches Roulette: Im besten Fall ergattern Passagiere eine begehrte Kabine für deutlich weniger Geld, allerdings kann das Glücksspiel auch zur Pleite führen – beispielsweise mit einer Innenkabine am Ende des Ganges über dem Maschinenraum. Und das schließt an die nächste wichtigen Frage an: Welche Lage ist die beste?

Ein langer Gang auf der „Mein Schiff 2“: Doch wo liegt deine persönliche Top-Kabine? Foto: imago images / Future Image

Welche Kabinen-Lage ist die ideale?

Sobald du dich für einen Typ entschieden hast, gilt es zu klären, auf welchem Deck du buchen solltest. Da kommt es auf die eigenen Bedürfnisse an: Sind einem kurze Wege oder Ruhe wichtig? Ist Seekrankheit ein Thema?

Unterdeck: Die Innenkabinen befinden sich auf dem untersten Deck. Bedeutet, dass sie am weitesten von Pools und anderen Attraktionen entfernt sind. Vorteil: Sie sind am preiswertesten.

Mitte: Je tiefer und mittiger die Kabine liegt. desto weniger ist der Wellengang spürbar. Bei flauem Magen sollten Kabinen am Bug oder hinten am Heck gemieden werden.

Höheres Deck: Wen das Schaukeln nicht stört, der kann die Vorzüge der höheren Decks genießen: die bessere Aussicht und den kürzeren Weg zum Pool. Das kostet allerdings auch mehr.

Welche Kabine sollten Passagiere besser nicht buchen?

Ob die Lage zu deinem Vor- oder Nachteil ist, musst du selbst abwägen. Eine Kabine am Aufzug garantiert zwar kurze Wege, kann aber auch mehr Lärm bedeuten. Besonders laut kann es am Bug wegen der ratternden Ankerkette werden, und am Heck dröhnen die Schiffsschrauben.