Notlandung wegen eines Kaffees: Es klingt kurios. Aber tatsächlich führte ein verschüttetes Getränk dazu, dass die Maschine mit 326 Passagieren an Bord einen Notruf absetzen musste. Die Crew hatte Rauch im Cockpit bemerkt und meldete eine außerplanmäßige Landung für den Condor-Flug DE2116 am irischen Flughafen Shannon an.

Der Vorfall geschah am 6. Februar – nun hat die britische Verkehrsbehörde „Air Accidents Investigation Branch“ (AAIB) ihren Bericht vorgelegt. „Die Crew servierte Kaffee in Bechern ohne Deckel. Das war normal für die Airline und die Route“, heißt es darin.

Crew nutze Becher-Halter im Cockpit nicht – Kaffee verschüttet

Die Besatzung habe auch die Halterungen in dem Airbus A330 nicht gerne genutzt, weil die Becher zu klein waren. Das habe es schwierig gemacht, sie hineinzustellen oder herauszuheben.

Die Folge: Der Becher rutschte dem 46-jährigen Piloten aus der Hand und ein Teil des Heißgetränkes landete auf dem Audio-Bedienfeld (Englisch: audio control panel). Dieses fiel sofort aus, einige Zeit später auch das des Co-Piloten. Das führte nicht nur zu Kommunikationsproblemen, sondern auch dazu, dass beide Geräte „sehr heiß wurden und einen elektrisch brennenden Geruch und Rauch erzeugten“, heißt es in dem Bericht.