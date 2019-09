Die Albanische Riviera ist eine der letzten unverbauten Küsten am europäischen Mittelmeer. Doch wer sie noch unberührt sehen will, muss sich beeilen – denn bald wird sich die Küste radikal verändern.

Hier gibt es sie noch, die fast einsamen Sonnenuntergänge an malerischen Stränden. Am Strand von Drymades gelangst du durch einen wie ein Portal geformten Felsen in eine kleine Bucht. Der Boden ist mit Kies bedeckt, die Felsen schroff. Du gewöhnst dich schnell daran. Ebenso wie an die herrliche Einsamkeit.

So will Albanien mehr Touristen anlocken

Nach einem halben Jahrhundert fast kompletter Isolation bemühen sich die Albaner nun um Touristen. Drogen, Mafia, Korruption, mit diesen Klischees will das Land aufräumen und wirbt massiv um neue Gäste. Wer im Süden des Landes unterwegs ist, sieht auch schnell, wie das geschehen soll: mit jeder Menge Baumaßnahmen.

Damit alte Gemäuer wieder in neuem Glanz erstrahlen können, müssen schon auch mal Packesel mit ran. Das Dorf Vuno ist ein kleines steinernes Labyrinth und nur zu Fuß begehbar. Es liegt 170 Meter über dem Meer und ist bekannt für seine weißen Fassaden, die wieder strahlen sollen.

Video: Erlebe Albanien in 360 Grad

Am zentralen Dorfplatz trifft man sich auf einen Espresso in der Lula Bar. Wirt Armando ist einer der wenigen, der ein paar Worte Englisch sprechen kann.

Er fasst die Geschichte seines Dorfes so zusammen: „Viele Menschen sind ausgewandert. Erst in den 60er-Jahren kamen viele wieder zurück und haben ihre alten Häuser wiederaufgebaut. Und jetzt, 50 Jahre später, bekommen wir Geld von der Regierung und Europa, um unsere Fassaden und Dächer zu erneuern. Alles soll von außen einheitlich aussehen.“

Da, wo die Arbeiter schon fertig sind, rund um die Lula Bar, wirst du fast geblendet von dem vielen Weiß. Braune Fensterläden und rote Dächer runden das Bild ab.

Die Stadt Berat ist Unesco-Welterbe und eine von Albaniens wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Auch die Häuser im Süden des Landes sollen so schön und einheitlich aussehen wie hier. Foto: imago images / Westend61

Roadtrip an der Albanischen Riviera

Am besten erkundest du die albanische Riviera mit einem Mietwagen. Doch Vorsicht: Die Straßen entlang der Küste sind nicht nur wegen der engen Kurven ein kleines Abenteuer. Am Wegesrand und mitten auf der Fahrbahn wird man hier Esel, Kühe und kläffende Hunde treffen. Und an die albanische Fahrweise musst du dich ein bisschen gewöhnen. Überhaupt erinnert vieles den Besucher an Italien. Nur ohne die Massen an Touristen.

Einige Orte wirken so, als sei hier schon sehr lange keine Menschenseele mehr gewesen. Wie der Buneci-Strand, der noch ein wenig an alte Zeiten erinnert. Ein alter verrosteter Camper steht auf einer Anhöhe direkt am Strand. Ein Beton-Steg führt meterweit ins Meer hinaus.