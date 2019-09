Pauschalurlaub oder Individualreise: Was ist günstiger?

In 93 Fällen, also fast der Hälfte der untersuchten Reisen, war die Preisdifferenz nicht größer als zehn Prozent.

Das sind 25,9 Prozent, in absoluten Zahlen also 867, 51 Euro mehr. Aber: Der Transfer ist bei der Individualreise noch nicht eingerechnet, die Kosten hierfür kommen noch obendrauf.

Ausnahme: Dieses Angebot wäre pauschal besonders günstig

Aber, andersherum geht es auch: Pauschalurlauber können in 55 Fällen sparen. Besonders ausgezahlt hätte sich das für zwei Wochen im Hotel „Tui Magic Life Africana“ in Hammamet in Tunesien, Abflug aus Hannover.

Ein Doppelzimmer und All-Inclusive-Verpflegung mit Air-France-Flügen hätte pauschal 1.500 Euro gekostet, während die separate Buchung mit 2.427,57 Euro ordentlich ins Urlaubsbudget gegangen wäre. Und nicht zu vergessen: Bei der Einzelbuchung hätte auch noch der Transfer zum Flughafen und Hotel gefehlt.

Eine Geheimformel gibt es also nicht, welche Urlaubsart die günstigere ist. Das hängt von deinen Bedürfnissen ab: Wohnst du in Flughafennähe? Dann wiegt der Pluspunkt des inklusiven Transfers bei Pauschalreisen wahrscheinlich für dich nicht so schwer. Magst du es lieber flexibel oder gibst du die Reiseplanung gerne ab? Und wie steht es bei dir in Sachen Sicherheit? Pauschalurlauber haben in punkto Reiserecht einige Vorteile.

Außerdem: Die Zusatzleistungen abgezogen, waren Pauschalreisen in der Analyse von My Dealz auch nur 3,8 Prozent teurer. Bedeutet für dich: Nimm dir die Zeit und vergleiche beide Optionen miteinander.