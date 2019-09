Es ist seit 2016 die 22. Beschwerde, die das Paar Thibodeau gesammelt hat. Der Sitzgurt ist nur ein Beispiel, auch die Notausgänge seien lediglich mit „Exit“ beschriftet, beziehungsweise sei das deutlich größer als die französische Aufschrift.

Bemängelt hatten sie auch, dass die Boarding-Durchsage am Fredericton International Airport in Lincoln, Kanada, auf Französisch nicht gleichermaßen ausführlich wie die englische sei.

Air Canada wehrt sich – Aufschrift auf Sitzgurt entscheidet nicht die Airline

Michel ist über den Ausgang sehr glücklich und verbucht es als Erfolg für alle Zweisprachler in Kanada: „Ich erwarte, dass wir in wenigen Monaten mit einem Air-Canada-Flugzeug fliegen, in dem endlich die Hinweise in beiden offiziellen Sprachen sind.“

Und was sagt die Airline? Die hatte versucht, die Klage abweisen zu lassen, da die Produktion der Sitzgurte von einer externen Firma durchgeführt werde, dementsprechend auch die Beschriftung. Außerdem würde per Borddurchsage in beiden Sprachen die Funktionsweise des Gurts erklärt.