Tödlicher Unfall in den Ötztaler Alpen in Österreich: Eine Gruppe aus Deutschland stürzte beim Bergsteigen in eine Gletscherspalte. Drei Männer wurden verletzt, einer von ihnen verstarb im Krankenhaus.

Die fünfköpfige Gruppe aus Nordrhein-Westfalen war am Freitag von der Breslauer-Hütte in Richtung Wildspitze gestartet, teilte die Polizei mit. Doch die Tour sollte in einer Tragödie enden: Ein 50-jähriger Deutscher kam nach einem verheerenden Sturz in Österreich ums Leben.

Gruppe aus Deutschland stürzt in Österreich in Gletscherspalte

Bereits beim Aufstieg kehrten zwei der Bergsteiger vor dem Mitterkarjoch zur Hütte um. Doch die drei anderen Männer ließen sich nicht abbringen und erklommen den Gipfel. Dann passierte beim Abstieg das Drama: Angeseilt wollen sie über den Nordwestgrat in Richtung Taschachferner absteigen, dabei stürzte die Gruppe noch vor dem Gletscherbecken mehrere Meter über eine Firnflanke ab.

Weitere zehn Meter fielen sie in eine Gletscherspalte. Alle drei Männer zogen sich Verletzungen zu. Einer von ihnen konnte telefonisch die Freunde auf der Breslauer-Hütte erreichen, Einsatzkräfte wurden alarmiert.

50-jähriger Deutscher stirbt nach Sturz im Krankenhaus

Auf 3.200 Metern Höhe fanden die Rettungskräfte die drei Männer, sie wurden mithilfe von Gebirgstragen über den Taschachferner abwärts geborgen. Ins Tal wurden sie mit Pistenraupen und der Bahn gebracht. Einer der Bergsteiger, der mittlerweile 50-jährige Verstorbene, wurde in einem kritischem Zustand in die Klinik Innsbruck gebracht. Das berichtet der österreichische Rundfunk „ORF“.

Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen und starb in der Nacht auf Samstag. Über den Zustand der zwei weiteren Verletzten ist bisher nichts Genaures bekannt. Insgesamt waren neun Bergrettungsortsstellen mit 60 Einsatzkräften, darunter zwei Ärzte sowie zwei Notarzthubschrauber und ein Polizeihubschrauber beteiligt.