Der Städtereisen-Test: Sightseeing mit dem E-Scooter

Müde Füße auf der Städtereise? Statt in die Bahn zu steigen oder ein Taxi zu rufen, können Touristen auch auf E-Scooter ausweichen. Taugen Lime, Tier und Co. fürs Sightseeing? Der reisereporter hat’s getestet.

Sightseeing mit dem E-Scooter – taugt das was? reisereporterin Maike hat es getestet.

Abertausende E-Scooter stehen inzwischen in deutschen Großstädten herum – und nicht nur Locals, auch Touristen nutzen die Roller gern. Zum Beispiel, um die Kilometer zur nächsten Sehenswürdigkeit nicht zu Fuß zurücklegen zu müssen. Denn, so zumindest das Versprechen der Hersteller und Leihanbieter: Mit den E-Scootern kommt man schnell und günstig von A nach B.

Der reisereporter wollte wissen, ob die Roller tatsächlich eine gute Alternative fürs Sightseeing sind, und war in Hannover unterwegs. In Niedersachsens Hauptstadt gibt es inzwischen Tier und Lime. Wir wollten wissen: Wie fahren sich die beiden Anbieter im Vergleich? Ist der E-Scooter schneller als die Bahn? Und wie teuer ist eine Fahrt im Vergleich zum Bahnticket?

Video-Test: So klappt das Sightseeing mit dem E-Scooter

Das reisereporter-Fazit: Eine Sightseeing-Tour mit den E-Scootern macht zwar Spaß und bringt durchaus mal Abwechslung in den Städtetrip. Aber: In puncto Zeit- und Kostenersparnis lohnt sich das Ausleihnen eines Tier- oder Lime-Rollers nicht wirklich.

Wie schnell ist der E-Scooter im Vergleich?

Tatsächlich ist der nächste Roller zwar meist näher als das nächste Taxi – bei all den Tausend Rollern, die in den Metropolen an jeder Ecke herumstehen. Und auch den Gang zur nächsten Bahnstation könntest du dir sparen.

Aber: In unserem kleinen Test U-Bahn gegen E-Roller (Fahrt in Hannover von der Markthalle bis zu den Herrenhäuser Gärten) war die reine Fahrzeit mit Start an der Bahn-Haltestelle auf die Minute gleich. Nicht eingerechnet sind der Fußweg runter zum Gleis und das Warten auf die Bahn.

Abbiegen auf der Kreuzung: Das ist mit dem E-Scooter nicht stressfrei. Foto: Nils Peuse

So teuer ist der E-Scooter im Vergleich zur Bahn

In puncto Kosten kann der E-Scooter nicht mithalten. In Hannover kostet eine Fahrt einen Euro Startgebühr und dann noch mal 15 Cent pro Minute bei Tier und 15 bis 20 Cent bei Lime. Der konkrete Vergleich in unserem Praxistest (Markthalle bis Herrenhäuser Gärten): Kosten fürs Bahnticket: 2,80 Euro. Kosten für den E-Scooter: 3,55 Euro (Tier) und 4,20 Euro (Lime).

Tatsächlich verlieren die E-Scooter nicht nur im reisereporter-Test. Auch eine Studie mit Zahlen aus mehreren Großstädten zeigt, dass die Roller auch im Vergleich zu anderen Sharing-Angeboten die teuerste Wahl sind.