Überlaufene Krankenstationen, Kotztüten in den Gängen, Quarantäne in der Kabine – so oder so ähnlich haben einige Aida-Passagiere kürzlich ihre Kreuzfahrten auf den Schiffen der Reederei erlebt.

Sie wandten sich an den reisereporter und berichteten von Ausbrüchen eines Magen-Darm-Virus’ auf hoher See – der ihnen die Kreuzfahrt deutlich vermiest habe.

Aida: Hygienestandards werden regelmäßig kontrolliert

Generell gelten an Bord der Aida-Schiffe strenge Hygienestandards wie die des United States Public Health Service. Dessen Einhaltung wird der Reederei zufolge regelmäßig und unangekündigt von den Behörden kontrolliert. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen vonseiten der Reederei beinhalte die Tiefenreinigung aller Bereiche und der Kabinen am Abreisetag.

Es ließe sich jedoch nicht vermeiden, dass vereinzelt erkrankte Passagiere die Kreuzfahrt antreten. Sobald Passagiere mit Symptomen, die den Verdacht auf eine Magen-Darm-Infektion nahelegen, im Bordhospital melden würden, informiere die Crew umgehend proaktiv die Gäste an Bord.

Diese könnten durch die Beachtung von Hygienehinweisen zum Schutz der eigenen und der Gesundheit aller Menschen an Bord beitragen.

Übersicht: Auf diesen Aida-Kreuzfahrten klagen Passagiere über Norovirus

„Mediterrane Highlights 2“ mit der „Aida Stella“ ab Mallorca (15. bis 25. August)

Sie habe sich „dauernd übergeben und hatte Durchfall“, berichtet Passagierin Julia gegenüber dem reisereporter. Am letzten Abend ihrer Mittelmeer-Kreuzfahrt sei das Bordhospital überfüllt mit Leuten gewesen, die über dieselben Symptome geklagt hätten.

Das Ärzte-Team habe alle trotz des Ansturms „toll behandelt“. Julia denkt aber, „dass Aida ein Problem mit der Hygiene an Bord hat… Ich finde es eine Zumutung, weitere Passagiere auf das Schiff zu lassen und die nächste Reise gleich im Anschluss zu beginnen.“

„Aida Nova“ (bis 24. August)

Ähnlich sieht das einem Passagier der „Aida Nova“. Dort hätten die hygienischen Maßnahmen anfänglich zu wünschen übrig gelassen. Irgendwann seien so viele Passagiere erkrankt, dass per Durchsage sogar nach Ärzten oder weiterem medizinischen Personal unter den Passagieren gefragt wurde, die im Bordhospital unterstützen könnten.

„Erkrankte Gäste saßen und lagen auf den Fluren vor den Aufzügen, vor diversen Kabinen stand Brot und Suppe und auf dem Schiff verteilt hingen Halterungen mit Kotztüten“, behauptet Günther.

„Skandinavische Städte 3“ mit der „Aida Bella“ (25. August bis 1. September)

Passagierin Alexandra schätzt, dass während ihrer Kreufzahrt mit der „Aida Bella“ rund „200 bis 300 Menschen“ vom Magen-Darm-Virus betroffen gewesen seien. „Die Krankenstation war völlig überlaufen, hat aber sehr gute Arbeit geleistet.“ Doch die Behandlung habe ihren Preis: Schon in der Nacht nach der Behandlung sei die Rechnung gekommen: 195 Euro.

Wer keine private Auslandskrankenversicherung abgeschlossen hat, muss Behandlungen auf Kreuzfahrtschiffen übrigens aus eigener Tasche zahlen: Die Rechnungen werden nicht von deutschen Krankenversicherungen übernommen.

Außerdem hätten die Passagiere am Ende der Reise zwei Stunden früher von Bord gehen müssen, so die Alexandra, damit das Schiff gründlich gereinigt werden konnte.

Ostseekreuzfahrt mit der „Aida Mar“ (21. bis 30. August)

Ebenso sei es den Passagieren auf einer Ostseekreuzfahrt mit der „Aida Mar“ ergangen. Eine Passagierin zeigte sich „über die Maßnahmen, die Kommunikation und den Umgang mit der Situation von Seiten Aida schockiert und mehr als verärgert“. Sie berichtet von „60 erkrankten Passagiere sowie 20 Crew-Mitgliedern“, gegen Ende der Reise wäre die Krankenstation dann voll belegt gewesen.

Sie selbst habe der Virus „von einer Sekunde auf die andere“ heftig erwischt. Sie habe zwei Infusion bekommen und sei auf ihrer Kabine in Quarantäne gesteckt worden.

Per Durchsage habe der Kapitän die Passagiere aufgefordert, regelmäßig die Hände zu waschen. Vor den Restaurants habe Personal den Gästen die Hände desinfiziert, alle Gänge seien mehrfach geputzt worden.