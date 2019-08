Urlauber driftet mit Luftmatratze aufs Meer ab und stirbt

Die Familie verbrachte ihren Tag auf der Insel Eriskay – der Vater ließ sich vergangene Woche auf einer Luftmatratze auf dem Meer treiben. Dann driftete er von der Küste ab. So weit, dass sich seine Frau Sorgen machte. Nicht grundlos: Bei ihrem Mann wurde in seinen Zwanzigern multiple Sklerose (MS) diagnostiziert, welche den Körper extrem schwächen kann.

Im offenen Meer auf der Luftmatratze liegen – bei Kindern und Erwachsenen beliebt. Das Schaukeln beruhigt, Abkühlung und Sonnenbad gehen parallel, und es ist deutlich ruhiger als am Strand. Doch viele Badegäste überschätzen sich und wähnen sich in Sicherheit.

Im Notfall: Das musst du auf der Luftmatratze beachten

Dieser Gefahren solltest du dir bewusst sein, das Meer ist kein Pool – die Freude daran nehmen wollen wir dir natürlich nicht. Also was gibt es zu beachten? Such dir am besten bewachte Strandabschnitte aus und achte auf den Wellengang. Bei starkem Wind solltest du vorsichtig sein.

Außerdem zu beachten:

Lass (deine) Kinder nie aus den Augen.

Versuch, nicht auf der Matratze einzuschlafen.

Informiere vorher Freunde/Familie, damit diese dich im Blick behalten.

Sei nicht leichtsinnig und lass dich nicht zu weit aufs Meer treiben.

Solltest du es aus eigener Kraft doch nicht zurück an die Küste schaffen, brich nicht in Panik aus. Ruhe bewahren, um Energie zu sparen.

Versuch, auf dich aufmerksam zu machen – und klammere dich so gut es geht an deine Luftmatratze, deren Auftrieb dich im schlimmsten Fall vor dem Ertrinken bewahren kann. Diese Tipps gibt der Ratgeber „luftmatratzen-schwimmspass.de“.