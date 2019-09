Was kostet die Maß Bier? Die wichtigste Frage des Jahres beantworten wir dir. Nur so viel schon mal vorweg: Die Preise sind wieder etwas gestiegen – das kosten die Getränke auf deutschen Oktoberfesten.

Die Getränke auf deutschen Oktoberfesten sind essenziell – ohne sie wäre das ein oder andere Oktoberfest vermutlich auch gar nicht auszuhalten. Umso wichtiger zu wissen, was Bier, Softdrinks und Co. in diesem Jahr kosten.

Das kostet die Maß Bier auf der Münchner Wiesn

Das 186. Münchner Oktoberfest beginnt am 21. September und geht bis zum 6. Oktober. Für die Maß Bier musst du in diesem Jahr zwischen 10,80 Euro und 11,80 Euro hinblättern – durchschnittlich sind das 3,11 Prozent mehr als im Vorjahr, also satte 35 Cent.

Auch die Durchschnittspreise für alkoholfreie Getränke sind gestiegen. Pro Liter Tafelwasser musst du 8,87 Euro zahlen, für Spezi sind es 10,01 Euro und für Limonade 9,56 Euro. Kein Wunder: Mit diesen stolzen Preisen ist das Münchner Oktoberfest Spitzenreiter. Nirgendwo sonst sind die Getränke teurer als hier: auf dem größten Volksfest der Welt.

