Royal Caribbean: Mädchen (15) auf Kreuzfahrt vergewaltigt?

Diese Szenen sollen sich auf einer Royal-Caribbean-Kreuzfahrt im Dezember 2015 zugetragen haben: Fast ein Dutzend Männer soll am ersten Tag der Reise, an Heiligabend, jede Menge Alkohol für ein 15-jähriges Mädchen gekauft haben.

Gruppenvergewaltigung auf Royal-Caribbean-Schiff?

Die Crew – auch Mitarbeiter, welche die Aufnahmen der Sicherheitskameras im Auge hatten, soll alles gesehen, jedoch nicht eingegriffen haben. Die Schülerin sei „stark berauscht, offensichtlich betrunken, desorientiert, instabil und offensichtlich handlungsunfähig“ – so steht es in einem Dokument des Berufungsgerichtes der Vereinigten Staaten für den Elften Gerichtsbezirk.

In diesem Zustand soll sie in eine Kabine der „Oasis of the Seas“ geführt und dort von den Männern vergewaltigt worden sein, das berichtet das US-amerikanische Online-Magazin „International Business Times“.

Die Familie des Mädchens reichte Klage gegen Royal Caribbean International ein, diese wurde jedoch im Dezember 2016 abgewiesen. Begründung: Die Anschuldigungen hätten nicht ausgereicht, um das Unternehmen für einen Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht zu bestrafen.

Es sei „für das Personal unvorhersehbar gewesen, dass ein Gast unter den beschriebenen Umständen vergewaltigt werden könnte“. Nun geht die Familie in Berufung, das zuständige Berufungsgericht lässt die Klage zu.

Die Reederei sagte gegenüber