Dieser Flug wurde zum Albtraum: Passagiere knallten an die Decke und wurden über Sitze geschleudert! Die Maschine sackte auf dem Weg von Mauritius nach Madrid plötzlich ab, 14 Menschen wurden verletzt.

Plötzlich sackte der Airbus um 330 Meter ab – und alles, was nicht festgeschnallt war, flog durch die Kabine. Bei starken Turbulenzen während des Langstreckenfluges E9-838 von Mauritius nach Madrid wurden 14 Menschen verletzt – davon drei Besatzungsmitglieder der spanischen Charterairline Evelop und elf Passagiere.

Sie seien „buchstäblich über die Sitze geflogen“, sagte eine Passagierin dem spanischen Radiosender „Cadena Ser“. Einige Menschen seien an die Decke geknallt, andere gegen Nachbarsitze. Die Kabinendecke sowie Gepäckfächer wurden beschädigt, berichtet der „Aviation Herald“.

Verletzte bei Turbulenzen waren offenbar nicht angeschnallt

Das Flugzeug mit 353 Menschen an Bord befand sich am Dienstag auf dem Weg zwischen Somalia und Südäthiopien, als die Maschine in heftige Turbulenzen geriet.

Auf dem Wetterradar habe es dafür keinerlei Hinweise gegeben, so Evelop. Trotzdem habe die Besatzung die Anschnallzeichen aktiviert, bevor die Maschine in die Turbulenzen geraten war – da die Zone für diese bekannt sei. Die elf verletzten Passagiere hatten die Anschnallzeichen offenbar ignoriert.