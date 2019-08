Killer-Keim im Hotel? Mann stirbt nach Bulgarien-Urlaub

Nur drei Wochen nach seinem Bulgarien-Urlaub starb ein schottischer Tourist an den Folgen einer Legionellen-Infektion. Die Familie macht dafür nun das Hotel verantwortlich: Bakterien aus der Klimaanlage?

Der Sonnenstrand an der bulgarischen Schwarzmeerküste: Für einen Schotten endete der Urlaub tödlich.

Mit nur 43 Jahren starb John C. – drei Wochen, nachdem er aus dem Urlaub in Bulgarien zurückgekehrt war. Seine Familie sieht einen konkreten Zusammenhang: Sie befürchtet, dass John sich im Hotel am Sonnenstrand Legionellen eingefangen haben könnte.

Bulgarien-Urlauber stirbt nach Legionellen-Infektion

Sie hat einen Anwalt eingeschaltet und behauptet, dass John sich während seines Aufenthalts mit dem Erreger angesteckt habe, der beim Menschen die Legionärskrankheit hervorrufen kann. Eine Vermutung: Die Legionellen könnten über die Klimaanlage in feinen Tropfen im Hotel verteilt worden sein.

Die Keime vermehren sich vor allem in warmem Wasser – Duschen, Pools und Klimaanlagen sind daher kein ungewöhnlicher Ort der stäbchenförmigen Bakterien.

In der Regel kann die Infektion ohne Komplikationen mit Antibiotika behandelt werden, bei einem schweren Verlauf kann die Krankheit aber auch tödlich sein. So auch bei John: Er habe sich nach seiner Rückkehr extrem schwach gefühlt, habe tagelang nur im Bett gelegen und unter Kurzatmigkeit gelitten, erzählt die Famile im britischen „Mirror“.