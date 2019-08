Die erste Crowdfunding-Insel: Kauf dir ein Stück Paradies

Eine Parallelgesellschaft, ein Mikro-Land, auf einer einsamen Insel: Diesen Traum wollen sich die Gründer von „Principality of Islandia“ erfüllen und starteten eine verrückte Crowdfunding-Aktion. Auf einer Liste stehen fünf kleine Inseln, die du bald dein Zuhause nennen könntest – zumindest, wenn du sie dir mit anderen Bürgern teilen möchtest.

„Islandia“: Ein eigenes Land, auf einer eigenen Insel

Für 3.250 US-Dollar, umgerechnet rund 2.930 Euro, kannst du dir noch dein Stück Privatinsel sichern. Der exakte Ort für „Islandia“ steht noch nicht fest, folgende Inseln kommen in Frage: Malaipo Island auf den Philippinnen, Coffee Island in Belize, Panama Island in Panama, Mannion Island in Irland und Nangashanti Resort auf Borneo. Die Inseln sind 4.400 und 20.200 Quadratmeter groß.

Das Ziel die Crowdfunding-Kampagne ist es, insgesamt 400.000 US-Dollar (um die 360.400 Euro) sammeln.