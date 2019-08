Auf einem Flug mit United Airlines sah eine Passagierin in der Toilette ein blaues Licht aufblinken – und war unsicher, ob es zur gewöhnlichen Ausstattung gehörte. Es handelte sich um eine versteckte Kamera.

Während eines extrem intimen Momentes gefilmt werden, nämlich auf der Toilette, und das auch noch unwissend: Mit diesem beklemmenden Gefühl müssen womöglich einige Passagiere leben, nachdem in einem United-Airlines-Flieger eine laufende Kamera versteckt im First-Class-Klo gefunden wurde.

Der unter Verdacht stehende Mann musste sich am 5. August vor Gericht verantworten, wie die „USA Today“ berichtet.

Passagierin fiel blaues, blinkendes Licht in Flugzeug-Klo auf

Diesen Fund soll eine Frau auf ihrem Mittelstreckenflug von San Diego nach Houston am 5. Mai dieses Jahres gemacht haben: Bei ihrem Aufenthalt auf der Bordtoilette soll ihr ein Gegenstand mit einem blauen, blinkenden Licht aufgefallen sein, so das US-Bezirksgericht in Südtexas, das den Fall behandelt.

Aus Sorge solle sie daraufhin die Crew informiert haben. Die Airline untersuchte den Gegenstand und stellte fest, dass es sich um eine illegal installierte Kamera handelte. Aufnahmen der Überwachungskameras an Bord sollen das bestätigen.

Wo genau die Kamera versteckt wurde und aus welchem Winkel die an Bord installierten Überwachungskameras die Tat gefilmt haben sollen, auf diese reisereporter-Anfrage hat United Airlines bislang nicht reagiert.