Die Passagiere der „Symphony of the Seas“ von Royal Caribbean sind am Donnerstag Zeugen eines tragischen Todesfalls geworden. Vor ihren Augen wurde die Leiche eines über Bord gegangenen Mannes geborgen.

Die „Symphony of the Seas“ befindet sich aktuell auf einer Karibik-Kreuzfahrt. (Symbolfoto)

Diese Kreuzfahrt werden die Passagiere wohl nie vergessen: Am Donnerstagmorgen (Ortszeit) wurde ein Rettungsboot von der „Symphony of the Seas“ auf die karibische See geschickt. Der Grund: Ein Mann ist gegen 4 Uhr morgens vom Schiff gefallen.

Als der Suchtrupp den Mann fand, war es zu spät – es konnte nur noch der leblose Körper aus dem Wasser geborgen werden.

Mann fällt vonn Royal-Caribbean-Kreuzfahrtschiff

Das Schiff hatte gerade die Karibikinsel St. Kitts verlassen und Kurs auf St. Thomas genommen, als am Donnerstagmorgen das tödliche Unglück passierte. Die Journalistin Nickella Battle, die für den Fernsehsender „7 News Miami“ arbeitet, war als Passagierin an Bord. Sie hörte die Meldung des Kapitäns auf ihrem Balkon: „Ein Mann ist über Bord gegangen und leider verstorben.“

Umstände des Todesfalls auf „Symphony of the Seas“ unklar

Zwischen drei und fünf Uhr soll nach Angaben von Royal Caribbean die Tragödie passiert sein. In einem Statement spricht die Reederei ihr tiefes Beileid aus und bestätigt den Tod des Mannes. Bei dem Toten soll es sich um einen Australier handeln. Seine Leiche wurde mit dem Rettungsboot zum Schiff zurückgebracht und dort untersucht.

Ob er Passagier oder Crew-Mitglied war, ist bislang ungeklärt. Auch der Unfallhergang wird noch ermittelt.

Das Schiff wird am Samstag die aktuelle Karibik-Kreuzfahrt in Miami beenden. Die „Symphony of the Seas“, das derzeit größte Kreuzfahrtschiff der Welt, befindet sich auf einer siebentägigen Reise durch die Ostkaribik. Der letzte Halt wird auf der kürzlich eröffneten Privatinsel CoCoCay auf den Bahamas sein.