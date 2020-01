Verrammelt, verwittert, verfallen – sie haben so was Schaurig-Schönes, Traurig-Magisches, diese verlassenen Orte, an denen die Natur das vorerst letzte Wort hat, bevor die Baumaschinen anrücken.

Im Hochharz, zwischen Braunlage und Wernigerode, auf der B27 bei Elend links rein, liegt Schierke (im Elendstal). Der Wald im Nationalpark Harz ist hier am Fuße des Brockengipfels ganz besonders urwüchsig, richtig romantisch, fast verwunschen schön. Zu DDR-Zeiten war dieser Teil des Harzes Sperrgebiet – und Schierke weit ab vom Schuss.

Verlassene Orte im Harz: Lost Places in Schierke

Verwirrend ästhetisch: Ein zerfetzter Sessel im „Hermann Duncker“ in Schierke. Foto: Christina Mänz

Nach der Wiedervereinigung ging’s hier langsamer oder nicht schnell genug bergauf, so hat es den Anschein. Um kurz nach 18 Uhr wirkt der Nicht-mal-1.000-Seelen-Ort wie ausgestorben, muten die vielen verlassenen Häuser, vernagelten Hotels und geschlossenen Läden wie ein Freilichtmuseum, wie eine Filmkulisse an. In Schierke ist es still. Sehr still.

Und so ist der Übergang zwischen Idyll und Tristesse fließend, gerade an einem Sommertag, an dem der Himmel fast so grau ist wie der Asphalt und man sich schlagartig schon allein darüber freut, ein sonniges Gemüt zu haben.