Paar fliegt mit Privatjet – günstiger als mit Ryanair

Die Billigpreise von Ryanair sind kaum zu unterbieten? Falsch. Denn in der Urlaubszeit können selbst die in die Höhe schnellen. So sehr, dass du dir für weniger Geld sogar einen Privatflug leisten könntest.

Klar, ein nur 45 Minuten langer One-Way-Flug von Luxemburg nach Düsseldorf ist natürlich etwas anderes als ein Roundtrip auf die Balearen. Trotzdem wollen Paul und Michelle zeigen: Ein Flug im Privatjet muss nicht unfassbar teuer sein. Ihnen ging es vor allem um ein unvergessliches Erlebnis.

Das schildern sie auf ihrem Blog „Turning Left For Less“, auf dem sie Tipps geben für „Champagner-Reisen mit Prosecco-Budget“: Das Luxusgefühl beginnt bei dem Privatflug schon am Flughafen. Weil ihre Tickets als Business Class gelten, haben die beiden Zugang zur Lounge in Luxemburg.