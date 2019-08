Koh Samui: 7 Highlights abseits der Touristenpfade

Weißer Strand, türkisfarbenes Meer – so schön ist Koh Samui.

1. Wat Plai Laem: Einer der schönsten Tempel der Insel

Im Wat Plai Laem triffst du kaum Touristen, sondern eher Thais, die beten oder hier ihre Mittagspause verbringen. Es herrscht eine völlig entspannte Atmosphäre. Pluspunkt: Wie in fast allen thailändischen Tempeln zahlst du auch hier keinen Eintritt.

Die drei Hauptattraktionen des Tempels liegen auf einem See, in dem Fische schwimmen, die du auch füttern kannst. Der lachende Buddha, das Zeremoniehaus und die 18-armige Statue der Göttin der Barmherzigkeit Guanyin sind vor allem bei Einheimischen bekannt. Sie bitten die 18-armige Göttin oft um gesunden Nachwuchs.

2. Fahrt quer durch den Dschungel

Mitten durch den Dschungel führt diese Strecke an Palmenplantagen und Wasserbüffeln vorbei. Foto: Jacqueline Bohrmann

Die Fahrt geht bergauf und bergab, ist kurvig, und nur alle paar Minuten siehst du andere Fahrer. Etwa nach der Hälfte der Strecke gibt es einen tollen Blick über den Dschungel. Je nach Tempo dauert die Fahrt etwa eine halbe Stunde. Also nimm dir ruhig die Zeit für diesen Weg, es lohnt sich.

Mitten durch den Dschungel von Koh Samui führt eine total schöne Strecke: der Shortcut zwischen Maenam und Lamai. Du fährst durch Palmenplantagen, siehst immer wieder Wasserbüffel, die entspannt am Straßenrand grasen, und kriegst das richtige Dschungel-Feeling. Die Wasserbüffel sind überall auf der Insel zu finden, auf dem Shortcut siehst du aber besonders viele und kannst vielleicht sogar ein Foto mit ihnen machen.

3. Yoga for Free

Die Yoga-Stunden kosten nichts, basieren aber auf Spendenbasis. In Studios auf der ganzen Insel kannst du Kurse besuchen, die super für Anfänger geeignet sind. Mit dem gespendeten Geld wird übrigens bedürftigen Kindern auf Koh Samui geholfen.

4. Pagode von Chaweng

Oben auf der Pagode hast du einen wunderbaren Ausblick auf Chaweng, den See und den Flughafen der Insel. Immer wieder landen oder starten Flugzeuge, auf die du von hier den besten Blick hast. Außerdem hörst du Mönchsgesänge aus dem Inneren der Pagode über Lautsprecher.

5. Strandbar mit Flair

Das Treehouse ist eine Mischung aus Strandbar, Restaurant und Hippie-Treffpunkt und wird von deutschen Auswanderern betrieben. Hier kannst du total entspannt einen kompletten Tag direkt am Strand verbringen. Im Hintergrund läuft relaxte Musik, du kannst Spiele, Wasserpistolen oder Bücher ausleihen, und die Preise sind auch total okay.

Der Strand macht seinem Namen alle Ehre: Direkt vorm Treehouse liegt der Silent Beach, an dem du auch in der Hauptsaison fast allein bist. Tipp: Am Abend wird es gemütlich im Treehouse. Dann kannst du direkt auf dem Strand essen, im Liegestuhl einen leckeren Cocktail schlürfen und den Sonnenuntergang genießen.

Treehouse Silent Beach Koh Samui | Adresse: หมู่ที่ 1 12/2 ตำบล แม่น้ำ Tambon Mae Nam, Amphoe Ko Samui, Chang Wat Surat Thani 84330, Thailand