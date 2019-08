Rauchschwaden, die selbst von der Nachbarinsel Teneriffa zu sehen waren, hingen über Gran Canaria. Grund ist ein am Samstag ausgebrochener Waldbrand. Dutzende Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Auf einer Fläche von 900 Hektar versuchen Einsatzkräfte noch immer den Waldbrand auf Gran Canaria zu löschen. Besonders bedroht waren die Gemeinden Tejeda, Artenara und Gáldar.

Derzeit bekämpfen zehn Hubschrauber die Flammen, wie die spanische „20 Minutos“ berichtet, zu Boden sind mehr als 100 Soldaten im Einsatz. Der Waldbrand brach am Samstag gegen 12.00 Uhr in der Gegend von Juncalillo, in der höchstgelegenden Gemeinde Artenara, auf einem Gipfel aus.

Video aus Hubschrauber zeigt die bedrohlichen Rauchschwaden über Gran Canaria

Die Inselverwaltung hält Einwohner und Reisende via Twitter auf aktuellem Stand. Eine Luftaufnahme zeigt die verheerende Rauchentwicklung über der Insel, die teilweise sogar vom benachbarten Teneriffa aus zu sehen gewesen sei.

Imagen aérea tomada desde uno de los helicópteros del Cabildo de Gran Canaria. #IFArtenara pic.twitter.com/nErnYIT9jP — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) August 10, 2019

Urlauben sowie Bürgern wird geraten, die betroffenen Regionen zu meiden. Teilweise sind einige Straßen gesperrt. Anweisungen der örtlichen Einsatzkräfte sollen unbedingt befolgt werden.

Dutzende Menschen wurden vorsorglich aus der Gefahrenzone in Sicherheit gebracht.

Waldbrand auf Gran Canaria: Dutzende Menschen vor Feuer gerettet

Zunächst schien es, als hätten die Einsatzkräfte das Feuer gegen Samstagabend weitestgehend unter Kontrolle gebracht, doch über Nacht entflammten die Brandherde erneut.

Solicitado apoyo a la UME porque hay más focos secundarios y reactivación de puntos.



La maniobra que se ejecuta en la zona de Piedra Rajada está frenando el avance, pero se mantiene la evacuación por precaución. pic.twitter.com/qh63hbGERD — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) August 10, 2019

Nach Berichten von „20 Minutos“ soll ein 55-jähriger Mann bereits festgenommen worden sein. Er wird beschuldigt, unachtsam Arbeiten mit dem Schweißgerät durchgeführt zu haben – und das obwohl seit dem 1. Juli bis zum 30. September wegen der Trockenphase eine grundsätzliche Warnung vor Waldbrandgefahr für die Kanareninsel gilt.