Venedig verbannt Kreuzfahrtschiffe aus der Altstadt

Overtourism, Umweltverschmutzung und zuletzt ein Crash: Venedig zieht in Sachen Kreuzfahrt die Reißleine. Medienberichten zufolge will die Stadt schon bald die Schiffe aus dem historischen Zentrum verbannen.

Ein Kreuzfahrtschiff in Venedig, das die Häuser überragt – gehört dieses Bild bald der Vergangenheit an?

Die italienische Zeitung „ The Vision “ schreibt, dass bereits in den nächsten Wochen Dutzende Schiffe, die mehr als 40.000 Tonnen wiegen, nicht mehr in den Guidecca-Kanal einfahren dürfen. Sie sollen zu weitläufigeren Liegeplätzen umgeleitet werden, die zwar noch in der Lagune, aber nicht mehr im historischen Zentrum liegen.

Nun greift die Stadt offenbar durch. Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli hatte in einem im Juli auf Facebook veröffentlichten Video angekündigt: „Ab jetzt werden diese schwimmenden Paläste beginnen, anderswo zu fahren.“

Gewaltige Kreuzfahrtschiffe, die den Markusplatz in Venedig überragen: Dieses Bild ist vielen Einwohnern ein Dorn im Auge – und es könnte tatsächlich bald der Vergangenheit angehören. Eine Konsequenz des Kreuzfahrt-Crashs im Juni?

Bereits im Jahr 2017 hatte es konkrete Pläne gegeben, Schiffe umzuleiten. Demnach sollten die Schiffe eine andere Route fahren und dann in Marghera – einer weniger glamourösen Industriestadt – am Festland halten. Das dafür nötige Terminal ist jedoch nach wie vor nicht gebaut.

Venedig: Kreuzfahrtschiffe legen direkt am historischen Zentrum an

Mehr als 1,5 Millionen Kreuzfahrt-Touristen kamen im vergangenen Jahr nach Venedig. Bislang legen selbst die größten Schiffe direkt am historischen Zentrum der italienischen Lagunenstadt an, die Passagiere erreichen beispielsweise den Markusplatz in nur wenigen Gehminuten.

Venedig ächzt nicht nur unter den Touristenmassen, sondern auch unter der Umweltverschmutzung. Die Luft in der Hafenstadt ist einer Studie zufolge durch die Abgase der Kreuzfahrtschiffe mit am dreckigsten.

Venedig richtet Ani-Kreuzfahrt-Appell an Hafenstädte

Zuletzt richtete der Chef der Hafenbehörde für die nördliche Adria in Venedig, Pino Musolini, einen Appell an acht Hafenstädte in Europa: Amsterdam, Barcelona, Dubrovnik, Hamburg, Málaga, Marseille, Palma de Mallorca und Zeebrugge müssten ihre Kräfte bündeln.

Nur so könnten Reedereien dazu gebracht werden, Schiffe einzusetzen, „die mit unseren Gegebenheiten und der Umwelt vereinbar sind“, so Musolino.