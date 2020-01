Die Kehrseite eines Jobs an Deck: Was stört die Crew am meisten? (Symbolfoto)

Auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten bringt Vor- und Nachteile. Einerseits bekommen Crew-Mitglieder viel von der Welt zu sehen, sind ständig in Kontakt mit neuen Menschen und leben mit ihren Kollegen wie in einer Parallelwelt.

Wie das mit der Arbeit so ist, hat aber auch das seine Schattenseiten. Der Ex-Mitarbeiter Joshua Kinser kann davon ein Lied singen und gab im britischen „Express“ preis, was ihn an Bord eines Kreuzfahrtschiffes am meisten belastete.

Das nervt Crew-Mitglied am meisten auf Kreuzfahrt

Du würdest denken, es sei das Heimweh? Das ständige Unterwegssein? Immer die gleichen vier Kabinenwände? Jeden Tag dieselben Gesichter der Kollegen? Klar, auch für Joshua Aspekte, die an dem Job nervig werden können.

Doch das Übelste sei für ihn das Essen gewesen. „Das Essen, das der Crew serviert wird, kann manchmal genauso appetitlich sein wie das Seegras, das sich in den Schiffsschrauben verfängt.“ Da lief ihm beim Anblick des Buffets der Kreuzfahrt-Passagiere das Wasser im Munde zusammen.