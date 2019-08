Urlauberin knuddelt Hund – und verliert ihre Beine

Mit ihrem Hundewelpen und ihrem Mann verbrachte eine Frau aus den USA einen traumhaften Urlaub in der Dominikanischen Republik. Doch kurz nach der Rückkehr mussten ihre Hände und Beine amputiert werden.

Dieser Urlaub im Paradies endete tragisch: Marie T. sollte nur neun Tage nach ihrer Reise in die Dominikanische Republik im Krankenhaus aufwachen – ohne Hände und Beine. Eine schwere und seltene Infektion ließ den Ärzten keine andere Wahl.

Grund war keine tropische Krankheit, sondern ein Bakterium, das im Urlaub über eine offene Wunde übertragen wurde und Marie in Lebensgefahr brachte. Und schuld war nur ein Kuss – von ihrem kleinen Vierbeiner.

Nach Karibik-Urlaub: Frau müssen Gliedmaßen amputiert werden

In die Karibik mitgenommen hatte Marie nicht nur ihren Mann Matthew, sondern auch den Schäferhund-Welpen Taylor – inklusive ausgieber Kuscheleinheiten. Offenbar hatte Marie am Körper eine offene Schürfwunde, die Welpe Taylor durch Lecken wohl nur heilen wollte.

Nach ihrer Rückkehr nach Ohio in den USA klagte Marie zunächst über Rückenschmerzen und Übelkeit. Starke Temperaturschwankungen ihres Körpers folgten, am 11. Mai 2019 wurde sie dann in eine Notaufnahme im Stark County gebracht.