In München sind französische Touristen auf der Suche nach einem Parkplatz in die U-Bahn-Station Marienhof gefahren. Die beiden hatten den Eingang offenbar mit einer Parkhaus-Einfahrt verwechselt.

Es ist in fremden Städten nicht immer einfach, sich zurechtzufinden, erst recht nicht im Ausland. Ein französisches Paar, das gerade in München urlaubt, musste das nun schmerzlich erfahren: Auf der Suche nach einem Parkplatz in der bayerischen Hauptstadt, verwechselten sie den Eingang einer U-Bahn-Station mit der Einfahrt eines Parkhauses.

U-Bahnhof mit Tiefgarage verwechselt: In #München ist ein französisches Ehepaar auf der Suche nach einem Parkplatz mit dem Auto in den U-Bahn-Eingang am Marienhof gefahren. Das Auto blieb an der Treppe hängen. Verletzt wurde niemand. Die Bergungsarbeiten laufen noch. pic.twitter.com/3P9HzImorE — BR24 (@BR24) August 4, 2019

Die beiden fuhren mit ihrem Auto in der Nähe des berühmten Marienplatzes, als sie ihren Wagen parken wollten. Doch sie fuhren in den Eingang zur Station Marienhof und in den U-Bahn-Schacht hinunter. Auf den Treppen blieb das Auto stecken. Bilder auf Twitter zeigen das Unglück.

Von der Sonne geblendet – Ehepaar parkt in U-Bahn-Aufgang

Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Der Aufgang der U-Bahn-Station ist am Sonntag aber zunächst gesperrt, um das Auto zu bergen. Aufnahmen des „Bayerischen Rundfunks“ zeigen, wie Dutzende Feuerwehrkräfte an der U-Bahn-Station stehen und versuchen, das Auto herauszuziehen.

Die Frau wollte kein Interview geben, die ganze Sache war dem Paar aus Frankreich wohl sehr peinlich. Der Mann gab an, er sei von der Sonne geblendet worden und deswegen habe er zu spät reagiert. — BR24 (@BR24) August 4, 2019

Der „BR“ schrieb auf Twitter inzwischen, dass die beteiligte Frau kein Interview geben wollte und ihr die Sache sehr peinlich sei. Ihr Ehemann gab dem Sender zufolge an, er sei von der Sonne geblendet worden und hätte deshalb zu spät reagiert.