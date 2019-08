Der Traunstein am Traunsee in Österreich: Auf die Spitze des Berges wollte ein Backpacker – allerdings lieber ohne den schweren Rucksack.

Reisepass, Handy, Portemonnaie und allerlei Equipment wurden einem 28-jährigen Wanderer auf seinem Weg zum Traunstein in Oberösterreich einfach zu schwer. Offenbar hatte er den Aufstieg auf den 1.691 Meter hohen Berges in Gmunden unterschätzt.

Er startete um 7 Uhr morgens am Donnerstag seine Tour – und brach bereits nach 750 Höhenmetern ab. Kurzerhand befreite er sich von der Last auf seinem Rücken und stellte den 25 Kilo schweren Rucksack einfach ab. Nur mit 20 Euro in der Hosentasche ging es für ihn weiter in Richtung Gipfel.